內閣總辭贈茶葉盼閣員耐高溫泡好茶 蘇貞昌：我來擔待各位留下來【全文】

（中央社記者賴于榛、葉素萍台北30日電）行政院長蘇貞昌今天率領內閣總辭，他致詞時表示，「當整個情勢走到這裡，要有人承擔的時候，就是我來擔待，各位留下來」，但蘇內閣真的是被肯定，感謝行政團隊做出成績，閣員們都已通過檢驗，「純度萬分之9999」。

蘇貞昌今天主持臨時行政院會，率領內閣總辭，他臨別送閣員茶葉，搭配先前就贈送茶壺，盼大家「耐高溫、泡好茶」。

行政院在院會後發布新聞稿指出，蘇貞昌致詞時指出，因緣際會他有幸帶領內閣為國家做事、為人民服務。4年前沒有人看好，但是4年來一起合作、相互扶持，做了許許多多不一樣的事，創了不同的風格，也留下了許多的成績。

他說，幾天前總統蔡英文曾公開大力肯定、感謝行政團隊，就是指內閣努力所做出來的成績，與有榮焉，這走過的這4年，是很值得一起努力的日子，「我有幸和各位在行政院這個最高行政機關一起走過這4年，我還是一句老話，千言萬語、鞠躬敬禮，謝謝你」。

蘇貞昌說，今天是他主持的第203次院會，此次任期從2019年1月14日起算已1478天，大家真的是窮盡一切面對各種不一樣的挑戰，全心為國家、土地、民眾盡力做到最好。

他表示，當然限於他的能力有限，依然覺得有些地方做得還不夠，需要由他這個帶頭的人承擔。現在依憲法規定，緣盡於此，「這個是當整個情勢走到這裡，要有人承擔的時候，就是我來擔待，各位留下來」。但蘇內閣團隊真的是被肯定的、被檢驗的、被留下來的，「我們都通過了檢驗，而且我們真的是純度萬分之9999，成色十足」。

蘇貞昌說，雖然旗號有改、隊形有變，但守護台灣的心始終如一，要為國為民的心志也一本初衷，期盼各位未來在準院長陳建仁領導繼續努力。

他也提及12日宴請閣員時曾送大家茶壺，今天則送大家一些好茶葉，「請各位繼續耐住高溫、泡出好茶，可以讓大家分享」，並在茶袋留了一張小卡片表示心意，盼閣員琢磨。（編輯：蘇龍麒）1120130

蘇貞昌內閣總辭致詞全文

各位閣員、同仁、夥伴，因緣際會我有幸帶領各位為國家做事、為人民服務，四年過了。四年前我們在這裡，沒有人看好，但是四年來我們一起合作、相互扶持，做了許許多多不一樣的事，創了不同的風格，也留下了許多的成績。

幾天前總統公開大力地肯定、感謝行政團隊，就是講各位努力所做出來的成績，我與有榮焉，而且覺得我們確實是走過這四年，很值得我們一起努力的日子，我非常非常感謝。

今天是我主持的第203次院會，我這一次當行政院長，也已經1,478天，從2019年1月14日我站在這裡和我們大家在一起，這每一天每一天、這每一次每一次的院會，我們在這個地方真的是殫精竭慮，我們真的是盡心盡力，我們真的是窮盡一切面對各種不一樣的挑戰，我們真的全心為這個國家、為這個土地、為人民，我們都想做到最好。

當然限於我自己的能力有限，我還是覺得有些地方我們做得還不夠，但各位確實是做得非常好，這要由我這個帶頭的人來承擔。現在依憲法規定，我們緣盡於此，這個是當整個情勢走到這裡，要有人承擔的時候，就是我來擔待，各位留下來。而我看著整個左右，我們這個團隊真的是被肯定的、被檢驗的、被留下來的，我們都通過了檢驗，而且我們真的是純度萬分之9,999，成色十足，而各位也真的繼續地能為國為民，我也覺得我們大家還是被看見、被肯定，我就覺得很放心。

旗號有改、隊形有變，但我覺得因為我們要守護臺灣的心始終如一，要為國為民的心志也一本初衷，所以我雖然今天就要和各位來道謝、也道別，但看著各位繼續在未來陳建仁院長的領導下，同樣在這個房間、同樣在這個土地上繼續努力，我是覺得非常地安慰，也覺得非常地高興，各位接下來要更大的努力。

還記得在1月12日我宴請大家，送大家一支茶壺，今天我沒什麼可以送給大家，我送大家一些好茶葉，請各位繼續耐住高溫、泡出好茶，可以讓大家分享。我很高興有很多話要想對各位講，但言語有時候不能盡意，所以在茶袋上我給各位留了一張小卡片代表我的心意，請各位琢磨。

我還是非常非常地謝謝時代的惠賜、總統的信任、立法院的幫忙、大家的全心全力，讓我有幸和各位在行政院這個最高行政機關一起走過這四年，我還是一句老話，千言萬語、鞠躬敬禮，謝謝你。