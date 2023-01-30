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蘇貞昌主持臨時行政院會率內閣總辭 31日新舊內閣交接

2023/1/30 09:52（1/30 10:46 更新）
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行政院長蘇貞昌（中）30日上午到行政院召開臨時院會率內閣總辭，新舊內閣交接則安排在31日。中央社記者趙世勳攝 112年1月30日
行政院長蘇貞昌（中）30日上午到行政院召開臨時院會率內閣總辭，新舊內閣交接則安排在31日。中央社記者趙世勳攝 112年1月30日
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（中央社記者賴于榛、葉素萍台北30日電）行政院長蘇貞昌今天主持臨時行政院會，會中通過內閣總辭案，隨後全員循慣例至政院中央大樓前廣場，拍攝大合照。

準閣揆陳建仁昨天已公布第3波內閣名單，除了政務次長尚未定案外，3天內就讓內閣成型；蘇貞昌今天率內閣總辭後，新舊內閣交接安排在31日。（編輯：蘇龍麒）1120130

行政院長蘇貞昌（前中）30日主持臨時行政院會，會中通過內閣總辭案，隨後全員到行政院中央大樓前廣場拍攝大合照，蘇貞昌現場深深一鞠躬。中央社記者趙世勳攝 112年1月30日
行政院長蘇貞昌（前中）30日主持臨時行政院會，會中通過內閣總辭案，隨後全員到行政院中央大樓前廣場拍攝大合照，蘇貞昌現場深深一鞠躬。中央社記者趙世勳攝 112年1月30日
行政院長蘇貞昌（前排中）30日上午主持臨時行政院會，完成內閣總辭程序，並循慣例與所有閣員到行政院中央大樓前廣場拍攝大合照。中央社記者趙世勳攝 112年1月30日
行政院長蘇貞昌（前排中）30日上午主持臨時行政院會，完成內閣總辭程序，並循慣例與所有閣員到行政院中央大樓前廣場拍攝大合照。中央社記者趙世勳攝 112年1月30日
#蘇貞昌
#內閣總辭
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