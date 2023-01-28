薛瑞元留任衛福部長 醫界期待走出疫情續推改革

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（中央社記者沈佩瑤台北28日電）準閣揆陳建仁陸續公布內閣團隊，現任衛生福利部長薛瑞元確定留任。薛瑞元嫻熟防疫和衛福部業務，但去年選舉期間發言屢次引起爭議，恐成後續推動政策一大考驗。

薛瑞元是國內少數同時具有律師身分的醫師，看似前途無量的學霸人生背後，卻藏著他歷經醫療糾紛而無法繼續開業的過往，但他選擇以更開放、更接近社會的方式去改變現況，一度成為立法委員的國會辦公室主任。

薛瑞元從衛生署醫事處簡任秘書做起，一路升到處長，後來又到衛福部雙和醫院擔任副院長，2015年出任屏東縣衛生局長一職，任內促成高雄榮總及義大醫院在屏東設分院，更首創由區域醫院醫師支援、推動行動藥師政策，為獨居和行動不便的患者送藥。

前衛福部長陳時中去年投入台北市長選戰，薛瑞元接棒部長職務，並多次替陳時中站台助選，發言卻屢次引發爭議，像是提到疫苗掮客、被質疑是批評國民黨的頭蝨言論等。

陳時中落選後，薛瑞元更被指稱是壓倒駱駝的最後一根稻草，當時他僅表示「說戰犯，我沒有意見」，但戰犯不是由他認定、回答是或不是，如果必須要負起某種政治上責任，他不迴避。

隨台灣走向與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共存的後疫情時代，仍有許多防疫工作需要完成，包括傳染病防治法修法、COVID-19通報定義改變或調整傳染病分類等，薛瑞元嫻熟衛福部業務，且具醫療與法學的專業知識，終獲留任。

中華民國醫師公會全聯會監事長洪德仁告訴中央社記者，他和薛瑞元是大學同班同學，薛瑞元能力沒有問題，「一定會做得很好」，且其爭議發言已受到檢驗，應不至於成為太大障礙。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁則說，期許薛瑞元留任後，在衛福部大開大合，營造對醫界有利的環境，並重視醫療支出占GDP不足問題，持續向前推進健保改革及優化醫療院所資訊系統。

洪子仁指出，對民眾有利的事情，一定會面臨挑戰，作為有擔當的政務官，在推動政策中如何把願景和想法清楚說明，相信民眾是能溝通跟理解的，挑戰雖然很大，既然留任，只要把持好方向和核心價值，產官學界都會願意給予支持，千萬不要因為壓力而沒有做該做的事請。

洪子仁強調，責任來本來就是要扛，不能只看短期，畢竟「選舉是一時的」，讓人民生命健康得到最好保障、產業有很好發展，做一個政務官應該要有的使命感就在此。

曾和薛瑞元共事的屏東基督教醫院執行長余廣亮表示，盼薛瑞元留任後，能協助醫界儘快從COVID-19疫情中復原，包括跟病人的互動、醫院員工壓力等。

余廣亮說，希望有個機制，讓民眾可以安心看病、醫療人員也能放心照顧病患；薛瑞元經歷過疫情，應該更清楚如何從疫情中復原，及如何面對新的一波挑戰。

至於薛瑞元過去一些爭議發言，余廣亮認為，薛瑞元也有律師資格，應曉得如何拿捏分寸，可能在不同場合有不同表達方式，相信自有想法，以薛瑞元曾在公私領域服務的經歷，從地方到中央擔任過不同角色，有很好的協調能力可以克服問題。（編輯：唐聲揚）1120128