頭蝨說引爭議 薛瑞元致歉：我不是針對國民黨

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北17日電）衛生福利部部長薛瑞元一席「頭蝨說」引發爭議，他今天為此致歉表示，承認自己說的不夠精準，他不是針對國民黨，後續一直編故事的人，不見得跟國民黨有關。

媒體報導，薛瑞元昨天上節目受訪表示，國民黨攻擊手法很討厭，消耗公務人員處理正常事務的時間，直呼「就像是被頭蝨咬到一樣」。國民黨台北市長候選人蔣萬安今天上午批評，薛瑞元是綠衛兵、蝗蟲過境。

薛瑞元下午出席活動前接受媒體聯訪時表示，昨天講的不是很精確，用頭蝨形容不太恰當，「我必須要致歉」，再者，他意思是指一直有這種莫須有的言論。

薛瑞元還原昨天受訪過程，強調他第一次所舉的例子，確實是國民黨召開記者會指稱「兩名高官擋民間買疫苗」，但後續言論很多就是網軍，不見得跟國民黨有關，這部分講得不夠精確。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗指薛瑞元作為政務官，回應立委監督不三不四。薛瑞元說，作為行政機關接受監督，是憲法上的義務也應該尊重立委；他剛剛已經解釋了，不夠精確他承認，「頭蝨不會死人，就是不舒服」，重申不是針對國民黨，後續還一直編故事的人，不見得跟國民黨有關。

他突然話鋒一轉表示，有時候會覺得重複的問題一直問、一直問，已經給了答案，還是不夠，「會覺得有點煩」，但行政官員不能說煩，問了就是回答，一次是回答、問10次也是要回答。

對於自己被形容是綠衛兵，薛瑞元則打趣說「綠油精比較好」，這種就是「答喙鼓」（台語：意指鬥嘴或爭辯），不用浪費時間在互相取綽號，沒有什麼意思。（編輯：陳政偉）1111117