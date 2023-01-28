陳建仁內閣幾底定 外交國防與陸委會首長29日公布

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（中央社記者陳俊華、溫貴香台北28日電）準閣揆陳建仁今天公布第2波17位內閣名單，新閣員為前基隆市長林右昌任內政部長、高雄市副市長史哲任文化部長、文化部次長蕭宗煌任故宮院長；屬總統職權的外交部長吳釗燮、國防部長邱國正、陸委會主委邱太三，預計明天透過陳建仁臉書對外公布。

陳建仁今天持續約詢新閣員，晚間公布第2波17位內閣成員名單，新任閣員包括內政部長林右昌、文化部長 史哲 史哲小檔案 出生：民國58年





學歷：

東海大學資訊系





東海大學資訊系 經歷：

高雄市副市長

高雄市政府文化局局長

高雄市政府新聞處處長

台灣港務公司董事 一卡通票證公司董事 行政法人高雄流行音樂中心董事長 行政院勞委會勞工保險局總經理 資料來源：高雄市政府 看更多 關閉 、國立故宮博物院長 蕭宗煌 蕭宗煌小檔案 學歷：台北藝術大學藝術行政與管理研究所碩士





經歷：文化部

政務次長

國立台灣美術館館長

文化部主任秘書

文化部文化資源司司長

國立台灣博物館館長

高雄市立美術館館長 資料來源：財團法人文化臺灣基金會 看更多 關閉 。

黨政高層晚間受訪指出，屬於總統職權的國安團隊，總統將與陳建仁再做討論，進行最後確認，預計明天會透過陳建仁（大仁哥）臉書，正式對外宣布外交、國防與陸委會首長的人事。

黨政高層表示，外交部長吳釗燮、國防部長邱國正可望留任，但陸委會主委邱太三表達希望讓中生代接棒的想法，因此還在全力溝通慰留。

至於行政院副院長沈榮津是否裸退，黨政高層強調，後續還會倚重沈榮津的專業，協助總統進行產業的諮詢與溝通等重要任務；僑委會委員長童振源，另有任用。此外，健保署長內定由衛生福利部次長石崇良接任。

此次內閣改組也讓內政部、外交部、衛福部、文化部、財政部、陸委會等部會副首長與次長出缺，內定行政院副院長鄭文燦下午受訪表示，30日將完成所有閣員名單確認，次長級人選也會在30日下午公布；陳建仁是分階段、分批次一一徵詢，仔細討論各部會未來業務重點，讓新內閣無縫接軌。

鄭文燦說，新內閣會盡快完成特別條例、特別預算、相關疫後復甦，以及經濟韌性、社會韌性、環境韌性等任務，這段時間雖然沒有公開，但都上緊發條。

行政院長蘇貞昌將於30日率內閣總辭，31日進行新舊內閣交接。黨政人士指出，30日下午將由陳宗彥、李孟諺舉行記者會，公布完整內閣名單，以及閣員的背景資料。

今天宣布的第2波17位內閣成員名單，新任閣員：內政部長林右昌、文化部長史哲、國立故宮博物院長蕭宗煌。

留任閣員：教育部長潘文忠、法務部長蔡清祥、交通部長王國材、衛生福利部長薛瑞元、數位發展部長唐鳳、環境保護署長張子敬、農業委員會主委陳吉仲、金融監督管理委員會主委黃天牧。

還有：國軍退除役官兵輔導委員會主委馮世寬、原住民族委員會主任委員夷將．拔路兒（Icyang．Parod）、客家委員會主委楊長鎮、行政院主計總處主計長朱澤民、行政院人事行政總處人事長蘇俊榮、台灣美國事務委員會主委楊珍妮。（編輯：林克倫）1120128