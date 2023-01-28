蕭宗煌接故宮院長 長期鑽研博物館界獲肯定

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（中央社記者王寶兒台北28日電）準閣揆陳建仁今天透過臉書公布第2波內閣成員名單，其中文化部政務次長蕭宗煌將接任國立故宮博物院院長。蕭宗煌深入博物館界多年，去年卸任中華民國博物館學會理事長。

蕭宗煌出生於1958年，1981年畢業於中國文化大學美術學系，1983年入職文建會（現文化部）美術科，1994年曾派駐法國巴黎文化中心，2007年取得國立台北藝術大學藝術行政與管理研究所碩士學位。

蕭宗煌曾任文化部文化資源司司長、文化部主任秘書、高雄市立美術館館長、國立台灣美術館館長、台灣美術基金會董事長、席德進基金會董事長、國立台灣博物館館長等職，2018年擔任文化部政務次長至今。

前政務委員、中華民國博物館學會榮譽理事長黃光男接受中央社訪問表示，蕭宗煌長期鑽研博物館界，在文化行政工作也有豐富經驗。

黃光男說，博物館專業於現代更需要被重視，尤其故宮是台灣、國際都非常重要的博物館，如何從故宮前人經驗發展文化產業將是重要任務，蕭宗煌長期累積的文化行政專業應能駕輕就熟。

記者多次致電蕭宗煌，至晚間7時仍無回應。（編輯：唐聲揚）1120128