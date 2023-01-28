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原能會首位女主委張靜文 結合工衛專業促進核安

2023/1/28 16:26（1/28 16:51 更新）
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張靜文將成為原能會首位女性主委。（圖取自facebook.com/chencj）
張靜文將成為原能會首位女性主委。（圖取自facebook.com/chencj）
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（中央社記者曾智怡、張璦台北28日電）原能會首位女性主委張靜文學者出身，擁有環境衛生、工業衛生等專業背景，在公部門服務時，帶入「張教授」特質，以科學方法探究問題，曾任放射性物料安全諮詢會委員的她，如今掌舵原能會，可望結合自身專長，在輻射安全相關議題，有所貢獻。

總統蔡英文27日在記者會上宣布由前副總統陳建仁擔任行政院長，籌組「溫暖堅韌」內閣，陳建仁後續在臉書（Facebook）公布首波閣員名單，行政院原子能委員會主任委員由副主委張靜文

張靜文小檔案

  • 學歷：
    美國辛辛那提大學環境衛生研究所博士
    台灣大學公共衛生研究所碩士

  • 主要經歷：
    行政院原子能委員會副主任委員
    台灣大學環境與職業健康科學研究所教授
    台灣職業衛生學會理事、監事
    行政院環境保護署空氣污染防治基金管理會委員
    衛生福利部傳染病防治諮詢會委員
    行政院勞工委員會勞工安全衛生研究所研究員

    資料來源：原能會
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接任。

張靜文擁有國立台灣大學公共衛生研究所碩士、美國辛辛那提大學環境衛生研究所博士學位，任職台大公共衛生學院環境與職業健康科學研究所的她，具環境衛生學、工業／職業衛生學、生物氣膠學與輻射安全等專業，在民國109年借調至原能會擔任副主委。

去年12月，前主委謝曉星請假後，張靜文臨危受命代理主委，原能會官員表示，雖然她過去並未直接監督原能會相關業務，但代理主委期間上手快速，決策明快果斷，尤其是去年立法院委員會預算處理、朝野協商時，展現沉穩風範，回答立委問題時簡短扼要、切中核心，「立委也很稱讚」。

官員透露，張靜文個性溫和，也很關心同仁健康，過去幾年督導科普展，與同仁互動良好，工作上也會帶入學校老師的特質，從專業出發，透過科學方法探究問題本質，而不會被其他表面雜訊干擾。

事實上，張靜文在借調前便曾任原能會委員、原能會內部放射性物料安全諮詢會委員，如今升任原能會主委，相信可為國內關切的輻射安全相關議題，貢獻一己之力。（編輯：郭無患）1120128

#張靜文
#原能會
#陳建仁
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