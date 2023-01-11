謝曉星性別騷擾政院調查成立 免職原能會主委、送監察院調查

（中央社記者賴于榛台北11日電）行政院今天公布原能會主委謝曉星遭指控性騷擾、霸凌的調查報告，指其選任及面試部屬時涉性別歧視，也會肢體接觸部屬或評論其身材打扮等，成立敵意性工作環境的性別騷擾；謝曉星已遭行政院長蘇貞昌免職，並移送監察院調查。



謝曉星去年被指控性騷擾、霸凌，蘇貞昌隨即請行政院秘書長李孟諺組成專案調查小組，今天調查報告出爐。



行政院指出，謝曉星對秘書或機要的選任，以及對部屬工作配置及請假的對待，皆因性別而有不當的差別待遇；另於選任秘書或機要人員的標準及進行面試時，關注受僱者身高、年齡、外貌、星座、血型及家庭或婚育情況等無關工作能力的私人問題，成立性別工作平等法第7條之性別歧視。



行政院表示，謝曉星對部分女性部屬有緊盯注視、過度接近或肢體接觸，以及評論女性部屬的身材、化妝或衣著打扮等言行，構成性別工作平等法第12條第1項規定要件，成立敵意性工作環境的性別騷擾。



行政院說，謝曉星得知此案調查結果後，已表達請辭；蘇貞昌則認為，謝曉星違反性平的不當言行，影響公部門聲譽，有負民眾信賴付託，情節重大，已不適任主委職務，即日起免職。



行政院指出，謝曉星身為部會首長，位居要職，民眾對政務官的言行表現期待甚高，其動見觀瞻理當嚴格自持、謹言慎行、以身作則、為人表率，但經專案小組調查認定其竟對女部屬有性別歧視及敵意工作環境之性別騷擾等不當言行，實屬不該。



行政院表示，對有政務官員涉此違反性平事件深表遺憾，對此件相關女部屬的人格尊嚴所造成的負面影響或傷害表達歉意，同時決定公布調查報告外，也將移送監察院調查究責。



除了調查此案，行政院也啟動盤點，檢討現行防治性騷擾機制有無不足處。行政院說，發現針對行政機關首長涉性騷擾事件，以及雇主在職場所為性騷擾的處罰，現行法令規定的處理機制未盡完備，政務委員羅秉成已召開相關會議，指示各部會應修正性騷擾防治相關規定，以完備行政機關性騷擾案件處理機制，並強化對被害人保護，落實性騷擾防治。



行政院說，另也將責成性別平等處督導各機關加強公務人員（含政務人員）的性別平等教育訓練與宣導，強化性別騷擾防治意識。（編輯：蘇志宗）1120111