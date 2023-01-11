政院認定謝曉星性騷 原能會：檢討健全申訴管道

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（中央社記者曾智怡台北11日電）原能會主委謝曉星被認定性騷，行政院長蘇貞昌下令免職送監院調查；原能會表示，正通盤檢討性騷擾申訴調查處理要點，以健全內外部申訴管道，未來也會將性別平等教育訓練列為重點，強化內部性別平等觀念。

行政院今天公布原能會主委謝曉星遭指控性騷擾、霸凌的調查報告，指其選任及面試部屬時涉性別歧視，也會肢體接觸部屬或評論其身材打扮等，成立敵意性工作環境的性別騷擾；謝曉星已遭行政院長蘇貞昌免職，並移送監察院調查。

行政院也將責成性別平等處督導各機關加強公務人員（含政務人員）的性別平等教育訓練與宣導，強化性別騷擾防治意識。原能會表示會配合努力執行。

原能會表示，正通盤檢討「行政院原子能委員會性騷擾申訴調查處理要點」，明定機關首長如涉及性騷擾事件，應轉陳具指揮監督權限的機關決定、或向地方勞動機關提出申訴，健全性騷擾事件的內外部申訴管道。

同時，原能會未來會將性別平等教育訓練列為重點，區分中、高階主管及基層人員，以案例方式，提升拒絕性騷擾意識，強化性別平等觀念。（編輯：張均懋）1120111