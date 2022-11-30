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立委爆原能會月曆找女性拍 謝曉星：內部陽剛性太強

2022/11/30 13:50（11/30 14:02 更新）
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行政院原子能委員會主任委員謝曉星（右）30日上午赴立法院教育及文化委員會報告業務概況，並備質詢。中央社記者鄭清元攝 111年11月30日
行政院原子能委員會主任委員謝曉星（右）30日上午赴立法院教育及文化委員會報告業務概況，並備質詢。中央社記者鄭清元攝 111年11月30日
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（中央社記者曾智怡台北30日電）國民黨立委林奕華今天質詢爆料，行政院原能會內部找女主播、女大學生拍月曆，似乎只因原能會主委愛看；謝曉星回應，是因為原能會內部陽剛性太強。謝曉星話沒說完，隨即被批觀念落伍過時。

鏡週刊10月報導，行政院原能會主委謝曉星涉職場性騷擾及霸凌，更利用上班時間帶女下屬搭公務車到咖啡廳視訊兼課，行政院成立專案調查小組，監委也已申請自動調查。謝曉星今天赴立法院列席報告業務概況並備質詢，朝野立委連環炮轟此事。

時代力量立委王婉諭指出，員工被評論身材外貌，構成敵意性工作環境，屬於性騷一部分，呼籲謝曉星加強性別平等意識；對於謝曉星被指控至今，4位秘書與謝曉星本人持續任職，王婉諭直言「不平等、不合理」，當疑似性騷擾成案，應採取補救措施，通常是將疑似行為人調離，以避免受害人二次傷害。

針對是否應該暫時調離職務，謝曉星回應，這非原能會權限，但他曾問過秘書，「這事情發生，你們要不要離開這個工作單位？」王婉諭直呼不可思議，重申依照性別平等工作法、教育法，無論在職場、校園，都應迴避、暫離現職。

原能會人事主管表示，關於這件事處理方式，由行政院進行調查，不會公開，過程中主委也無法介入。謝曉星則說，「委員指教我聽見了」。

林奕華質詢表示，原能會自謝曉星上任後，內部開始邀請女主播、女大學生拍桌曆，似乎只因為謝曉星愛看，這十分不妥。林奕華手拿著原能會出版的月曆一邊翻閱一邊質詢，詢問謝曉星製作月曆原因。

謝曉星回應，因為原能會內部陽剛性太強，但他話還沒說完，林奕華打斷表示，「你這種觀念已經落伍過時了」，她並說，「我贊成你活潑化，也可以柔和，但這種觀念是需要調整的」。（編輯：黃國倫）1111130

#謝曉星
#林奕華
#王婉諭
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