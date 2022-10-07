謝曉星遭爆職場性騷擾、霸凌 監委申請調查

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（中央社記者賴于榛台北7日電）監察委員葉大華、王美玉今天透過新聞稿指出，行政院原子能委員會主任委員謝曉星遭媒體報導指出涉職場性騷擾、霸凌下屬等情事，有深究必要，他們已申請自動調查。

謝曉星遭鏡週刊報導，涉職場性騷擾及霸凌，他日前發布聲明否認，今天在立法院受訪時也表示，對近日紛擾感到抱歉，但性騷擾是不實指控，長相絕對不是挑選機要秘書條件，且很少指責秘書。

葉大華、王美玉今天發布新聞稿指出，關於週刊報導的情事，有進一步瞭解必要，他們已申請自動調查。

葉大華、王美玉指出，將深入調查究竟謝曉星遭指控涉違法的實情為何、有無利用權勢或機會性騷擾女下屬、是否有無故辱罵下屬而涉職場霸凌，以及有無公器私用，帶女下屬搭公務車至咖啡廳視訊兼課。

監委還說，對於上述情事，原能會是否曾接獲相關性騷擾、職場霸凌申訴，以及是否依規定妥善處理等，皆有深究必要。

對此，行政院長蘇貞昌日前也請政院秘書長李孟諺組成專案調查小組進行調查，預計查明相關事證後，儘速對外說明結果。（編輯：翟思嘉）1111007