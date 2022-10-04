遭控性騷與霸凌 謝曉星：願接受政院最嚴格調查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北4日電）針對媒體報導原能會主委謝曉星遭指控性騷擾、霸凌一事，謝曉星表示，稍早已發表5點聲明，嚴正駁斥相關不實影射；但為消弭外界疑慮，已主動向行政院長蘇貞昌表達，願接受行政院最嚴格的調查。

媒體報導原能會主委謝曉星遭控職場性騷、霸凌，不僅挑秘書像選妃，也被投訴情緒控管極差，常無故辱罵霸凌下屬。謝曉星上午發布聲明指出，對業務非常重視，一向「對事不對人」，也沒有一直換秘書，感謝媒體的督促與指教。

鏡週刊報導，謝曉星遭控職場性騷、霸凌，內部人士爆料，他一人有4個祕書，挑祕書就像選妃，清一色都是年輕、高挑、長髮的美女，他不但每天要4名祕書陪吃午餐，還不時對女下屬言語騷擾、肢體碰觸。

報導指出，他還被投訴情緒控管能力極差，常無故辱罵下屬、霸凌同仁。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

上午原能會轉述謝曉星個人聲明表示，謝曉星對原能會業務非常重視，平時嚴以律己也嚴以待人，自身鮮少休假、且以會為家，「雖偶因對同仁業務處理不夠完美而生氣，但都是『對事不對人』，主要是希望原能會同仁都要對得起這份工作」。

謝曉星聲明中強調，過去於學校任教多年和學生相處融洽且亦師亦友，因此把習慣不自覺帶來公務機關上，如有不適宜之處，爾後會調整改進，避免造成外界誤解；感謝媒體的督促與指教，原能會作為獨立的安全管制機關，一貫秉持「全民的原能會」的施政理念，將持續為民眾安全把關，並落實資訊公開。（編輯：潘羿菁）1111004