原能會：改制後為獨立機關直接向行政院長負責

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（中央社記者王揚宇台北19日電）行政院5日通過組改方案，原能會改制為核能安全委員會。立委擔心原能會從二級降為三級機關，無法有效執行業務；原能會主委謝曉星今天表示，改制通過將成為獨立機關，直接向行政院長負責，會努力把三級單位發揮到極大化。

立法院教育及文化委員會今天處理111年度中央政府總預算有關行政院原子能委員會主管預算（公務預算）解凍案等案，謝曉星等人列席報告說明，並備質詢。

謝曉星會前接受媒體訪問、以及答覆國民黨立委萬美玲、鄭正鈐、林奕華等人質詢時分別提到，這次組改將原能會降級為三級單位，將如何管制核安、協調其他單位，「經濟部轄下的台電根本就不會理你」；林奕華直言，反對原能會被降為三級機關。

民進黨立委張廖萬堅說，如果管制機關跟被管制機關不對等，恐無法執行相關業務。

謝曉星表示，組改勢在必行、也迫在眉睫，對於媒體及立委關注的議題，的確會有一些問題與壓力，他會努力克服與解決。

謝曉星說，原能會倘若改制，將成為獨立機關，對上沒有二級機關，所有相關事務可以直接向行政院長負責，某種程度來說，就能「直達天聽」，會努力把三級單位發揮到極大化。

行政院會5日通過目前尚未完成組織調整的「內政部、經濟部、交通部、農業部、環境部與各該所屬三級機關（構），以及獨立機關核能安全委員會（含行政法人）組織法」草案及行政院組織法第3條修正草案等49項法案，送請立法院審議。

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關於游離輻射防護法修法進度，原能會書面報告指出，游離輻射防護法為台灣輻射安全管制最高層級的法源，因涉及層面廣，原能會為求穩健務實，已進行多次討論及修訂作業，希望兼顧國際輻射防護趨勢，並增加法規實用性與適用性。

謝曉星報告表示，游離輻射防護法的修正草案內容現已大致完成，希望於今年底前送交行政院；修法重點包括，引進劑量最適化管理；採參國際 ICRP103號報告建議，將天然放射性物質及既存輻射的曝露納入考量，增訂既存性曝露情境的管理授權；增訂吹哨者保護條文；提高行政罰的裁處最高額度等。（編輯：郭無患）1110519