謝曉星遭控性騷與霸凌 政院組專案小組調查

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（中央社記者陳俊華台北4日電）針對媒體報導原能會主委謝曉星遭指控性騷擾、霸凌一事，行政院發言人羅秉成今天說，行政院長蘇貞昌已請秘書長李孟諺組成專案調查小組進行調查，待查明相關事證後，將儘速對外說明結果。

媒體報導，原能會主委謝曉星遭控職場性騷、霸凌，不僅挑秘書像選妃，也被投訴情緒控管極差，常無故辱罵霸凌下屬。謝曉星上午發布聲明指出，對業務非常重視，一向「對事不對人」，也沒有一直換秘書，感謝媒體的督促與指教。

羅秉成透過媒體群組表示，有關謝曉星就其所涉案件向行政院自請調查一事，蘇貞昌已請李孟諺組成專案調查小組進行調查，待查明相關事證後將儘速對外說明結果。

民進黨立委范雲、賴品妤、林宜瑾、吳思瑤、陳秀寶、何欣純則共同發表聯合聲明指出，謝曉星為原能會最高首長，應由行政院採取立即有效之糾正及補救措施，主動調查，以維護被害人權益。

聲明指出，台灣性別友善職場的推動工程還有很長的路要走，尤其政府部門應以最高標準檢視、維護之；呼籲謝曉星應立即公開說清楚、講明白，積極回應大眾疑問。（編輯：翟思嘉）1111004