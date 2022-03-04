性平法施行將滿20年 婦團提建言盼防職場性騷擾

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（中央社記者吳欣紜台北4日電）性別工作平等法將施行屆滿20年，現代婦女基金會今天說，近年職場性騷擾的諮詢量仍佔相當高的比重，並提出4點建言，包含提升主管因應知能等，盼讓職場環境更友善。

現代婦女基金會今天發布新聞稿指出，3月8日婦女節也是台灣「性別工作平等法」施行屆滿20年，但根據數據，近年職場性騷擾的諮詢量仍佔有相當高比重。

根據基金會統計，民國109至110年的447件性騷擾諮詢案中，屬「職場性騷擾」的件數為226件，佔所有諮詢量48.2%，其中女性被害人比例高達87.9%，進一步就「兩造關係」分析，行為人為雇主或老闆、主管身分者分佔18.6%、33.3%；總體而言，屬職場上對下的性騷擾比例高達51.9%。

現代婦女基金會說，為了解職場性騷擾現況，基金會今年2月特別邀請企業人資進行座談，受訪者不約而同直指，推動職場性別平權最大的阻力，就是公司高層「性別敏感度嚴重不足」、「觀念不合時宜」、「誤以為開開性別玩笑有助活絡上班氣氛」、「手來腳來的互動無傷大雅」等，更甚者本身極可能就是潛在的性騷擾行為人。

此外，許多受訪者也指出公司許多主管對於性騷擾處理流程不熟悉，得知公司內有案件，卻仍私下關說撮合，令被害人遭受二次傷害，也容易形成敵意環境，這些性別陋習經常性發生，企業高層卻漠視或姑息，專責人員雖知情，也可能因擔憂公司會遭責罰，或害怕事件被申訴至主管機關，而未能妥善處理。

為讓女性在職場中能擁有安全的發展空間，現代婦女基金會提出4點呼籲，包含落實性騷擾防治措施、提升主管因應知能、事件必走正式流程，強化糾正及補救措施及營造性別友善可以從生活日常開始。

現代婦女基金會指出，性騷擾防治措施的重點應讓員工了解合宜的人際互動溝通方式及認識性暴力、性騷擾會造成的心理創傷，藉由同理心讓員工從自身做起，積極參與職場性別平權，共創性別友善的工作空間。

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另外，也應讓主管發揮更完善的性騷擾防治功能、強化公司對於性騷擾零容忍的態度，積極協助被害人避免再次受害，並提供行為人教育及後續措施，而非擅自私下和解。

此外，公司也可設計與性別相關但不同主題活動，如電影賞析、時事話題論壇、書本導讀等，或是鼓勵員工從響應活動認識議題及公司政策，從生活日常經驗出發，推動讓同仁有感的活動，將更能讓員工感受到公司關注性平的文化及政策。（編輯：謝雅竹）1110304