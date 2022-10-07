遭爆職場性騷擾 謝曉星：不實指控

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（中央社記者郭建伸台北7日電）原能會主委謝曉星遭爆涉職場性騷擾及霸凌，謝曉星今天受訪表示，對近日紛擾感到抱歉，但性騷擾是不實指控。至於職場霸凌，他表示很少指責秘書，且長相絕對不是挑選機要秘書條件。

立法院會今天邀請行政院長蘇貞昌、主計長朱澤民、財政部長蘇建榮、國家發展委員會主委龔明鑫及相關部會首長列席報告「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案」編製經過並備質詢。

媒體報導，原能會主委謝曉星遭控職場性騷、霸凌，不僅挑秘書像選妃，也被投訴情緒控管極差，常無故辱罵霸凌下屬。

謝曉星受訪表示，對於近日造成各界及行政院困擾，他感到抱歉，但性騷擾是不實指控。

謝曉星表示，鏡週刊報導前一晚曾向他電訪，他得知此事後感到難過，當天晚上幾乎無法成眠，因此先採取書面聲明。

謝曉星表示，現在他多說什麼外界都有疑慮，希望行政院組成調查小組釐清真相。

媒體也詢問是否有對員工言語霸凌。謝曉星說，若有媒體報導的情況，也是領導要求一級主管的情況，他很少指責秘書，愛護都來不及。

謝曉星表示，幾乎所有離職的機要秘書，都是因個人生涯規劃離開。

媒體追問，未來是否會與女秘書保持距離，避免被做文章。謝曉星說，他心中非常坦蕩，沒有逾越任何份際。

至於是否曾刻意挑選秘書，謝曉星表示，機要秘書工作性質不穩定，因此過去找機要秘書困難；由於他不清楚所有情況，所以人事處可能會給他名單，從中挑選符合要求者，「長相絕對不是（挑選條件）」。（編輯：楊凱翔）1111007