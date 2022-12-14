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原能會主委涉性騷 立委批性平觀念不及格凍結千萬預算

2022/12/14 12:31（12/14 12:55 更新）
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原能會主委謝曉星（前）涉性騷擾事件，立委14日決議凍結明年一般行政預算新台幣1000萬及主委特別費47萬。（中央社檔案照片）
原能會主委謝曉星（前）涉性騷擾事件，立委14日決議凍結明年一般行政預算新台幣1000萬及主委特別費47萬。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾智怡台北14日電）原能會主委謝曉星10月爆出疑似性騷擾事件，朝野立委今天抨擊原能會從上到下、性平觀念都不及格，決議凍結明年原能會一般行政預算新台幣1000萬，主委特別費47萬7千元也全數凍結。

原能會今天赴立法院進行業務報告與預算審查，多位立委對於謝曉星疑似性騷事件後續處置表達關切。

國民黨立委萬美玲表示，原能會每年都編列性平專案小組委員會費用，並辦理相關訓練課程，謝曉星作為主委卻涉及嚴重性騷擾嫌疑，顯然性平教育沒落實，要求刪減首長特別費47萬7千元。

時代力量立委王婉諭認為，事件爆發後，連要謝曉星積極迴避都沒辦到，且除了他之外，原能會上上下下在性平都要努力，因此除主委特別費，一般行政費用也要凍結1000萬。

民進黨立委賴品妤表示，行政院從2015年啟動性別業務考核，原能會在此項目年年不及格，甚至2019年因積分太差而不列登，顯示原能會在對性平態度上需深切檢討，除凍結全數主委特別費外，行政費應凍結多一點。

原能會人事主任林靜玟回應，性平申訴確有漏洞，已著手修正相關要點，過程中會請外部專家檢視，強調性教育很重要，明年會精進高階主管相關訓練，「很努力在做這件事」，將確實檢討、積極辦理，提升員工整體性平意識，並保障申訴管道暢通。

經過討論，教育部教育及文化委員會決議將原能會一般行政預算凍結1000萬元，主委特別費47萬7千元也全數凍結，要求原能會提書面報告，並在下會期業務報告需說明性騷申訴調查處理要點內容。（編輯：潘羿菁）1111214

#謝曉星
#萬美玲
#王婉諭
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