2022女科技人大會 總統：台灣性別平等表現亞洲第一

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（中央社記者溫貴香台北9日電）總統蔡英文今天為女科技人大會致詞表示，根據2022年性別圖像，台灣的性別平等表現，在163個國家中，位居第6名，亞洲名列第1。並強調，政府要持續營造多元、平等、包容的性別友善環境，讓更多女性科技人才發揮所長。

總統蔡英文上午以錄影方式為「2022女科技人大會–邁向工作與生活共榮的新職場」致詞表示，台灣的科技產業，在國際占有關鍵的地位。而在這當中，女科技人正是推動台灣科技向前邁進的重要動力。不但讓世界越來越重視台灣，也為台灣的女力樹立了典範。

總統說，女科技人的成就，都非常不簡單。其中有幾位更是照顧家庭和追求事業，兩者兼顧，令人十分敬佩。在推動性別平等和婦女賦權，台灣一直站在最前線。

她表示，根據「2022年性別圖像」，台灣的性別平等表現，在163個國家中，位居第6名，亞洲名列第1。台灣受到國際肯定，政府仍要持續努力，營造多元、平等、包容的性別友善環境，讓更多女性科技人才可以無後顧之憂，發揮所長。

總統相信，不論在任何領域，都需要女性的參與，激盪出創新發展。特別是當國際越來越依賴台灣科技貢獻，台灣的產業就更需要不分性別、專業優秀的人才共同投入。

總統表示，台灣的目標是打造一個工作和生活共榮的科技職場。期待未來，在友善的職場環境中，科技女力會有更精采的表現。（編輯：趙蔚蘭）1111209