薛瑞元接衛福部長 擁醫師、律師雙身分成亮點

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎台北15日電）衛福部長確定由薛瑞元接任。出身婦產科醫師的薛瑞元，早年開業遇上醫療糾紛，轉而考取律師執照，全心投身公共事務多年，曾任武漢包機返台現場指揮官，在醫界聲望高。

衛福部長陳時中向行政院提出辭呈，將代表民進黨參選台北市長。行政院今天宣布由衛福部政務次長 薛瑞元 薛瑞元小檔案 出生地：嘉義

學歷：

台灣大學法律研究所

台灣大學法律學系

台北醫學院醫學系

台灣大學法律研究所 台灣大學法律學系 台北醫學院醫學系 經歷：

衛福部政務次長

衛福部常務次長

衛福部技監

屏東縣政府衛生局長

衛福部雙和醫院副院長

衛生署醫事處處長

衛生署副處長 看更多 關閉 接任衛福部長。

陳時中與薛瑞元都出身台北醫學院（現台北醫學大學），2004年至2008年也曾在衛生署（現升格為衛生福利部）共事，當時陳時中是副署長、薛瑞元則是醫事處處長。

薛瑞元是國內少數同時具有律師身分的醫師，之所以走上法律這條路，竟是起源於一次醫療糾紛。

身為婦產科專科醫師的薛瑞元，早年在嘉義開業，直到有一次，一名病患在歷經多名醫師開刀後，在肚中發現紗布，並指稱是薛瑞元開刀時所遺留，這次醫療糾紛衍生的訴訟一打就是3、4年。

薛瑞元雖然贏了官司，病患仍糾纏不清、時不時就到診所鬧事，令他不堪其擾，因此毅然決然重拾書本，38歲考取台大法律系，畢業後也順利考取律師執照，46歲時再拿到台大法律碩士學位。

隨後，薛瑞元從衛生署醫事處簡任秘書做起，一路升到處長，後來又到衛福部雙和醫院擔任副院長，2015年出任屏東縣衛生局長一職，任內促成高雄榮總及義大醫院在屏東設分院，更首創由區域醫院醫師支援、推動行動藥師政策為獨居和行動不便的患者送藥。

長期推動屏東縣偏鄉口腔保健團隊的牙科醫師江紘宇告訴中央社記者，他與薛瑞元僅短暫共事約半年，但對於薛瑞元思緒清楚、有條理印象深刻，平時也喜歡喝濾掛式咖啡與人談論公事。

江紘宇說，他曾問薛瑞元是否抱持著過客的心態調來屏東，薛瑞元非常篤定地回答「不是」，往後也用行動證明欲提升屏東醫療衛生照護的決心，尤其花了相當大的心思在偏鄉牙醫政策推動上，是偏鄉口腔保健團隊的強大後盾。

2017年2月，陳時中接任衛福部長後，同年8月就邀薛瑞元擔任衛福部次長，COVID-19疫情期間更擔任指揮中心社區防疫組組長，也是武漢包機返台的現場指揮官。

據兩人的友人透露，陳時中的父親陳棋炎是台灣大學法律系教授，陳時中從小在法律薰陶下成長，對於具有法學背景的人士多了一分敬重，儘管薛瑞元為人低調，陳時中仍時常在各種重大事件決策上向薛瑞元請益。

台灣婦產科醫學會理事長黃閔照接受媒體電話聯訪時表示，薛瑞元是台北醫學院醫學系的老學長，為人正直、好溝通，也時常為醫師界發聲，頗受敬重；私下個性低調，不喜歡參與大型社交聚餐場合，只有三五好友的小型聚會才能見到他的身影。

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不只如此，薛瑞元是台灣早期少見醫法雙修的醫師，黃閔照指出，有別多數具法律專業的醫師大多轉往醫療訴訟領域深耕，薛瑞元則將心力用於行政推動。

黃閔照說，薛瑞元不但曾任前立委洪奇昌辦公室主任，醫事處處長任內也起草「生產事故救濟條例」，將法律專才貢獻公共事務領域，從醫界基層到公務體系歷練完整，婦產科醫學會對於他接下衛福部長重任抱持期待。（編輯：唐聲揚）1110715