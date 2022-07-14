陳時中請辭參選台北市長 自評防疫表現有及格

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衛福部長陳時中接受民進黨徵召參選台北市長，14日遞出辭呈。他出席行政院院會後記者會時表示，自評2年多來的防疫表現有及格。中央社記者鄭清元攝 111年7月14日

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（中央社記者賴于榛台北14日電）衛福部長陳時中接受民進黨徵召參選台北市長，今天遞出辭呈。他自評2年多來的防疫表現有及格，也重申政務官是隨長官任命而來去，沒有外界所說的「落跑」問題，更對新任指揮官有信心。

陳時中今天遞出辭呈，政院預計在徵詢人選確認後，公布接任人選與陳時中的辭呈生效時間。

陳時中出席政院會後記者會時表示，2年多來的防疫表現他自評有及格，但實際應由外界公評，而疫情爆發以來，他雖和指揮中心鞠躬盡瘁，一定會有不完整的地方，這部分也虛心接受批評。

他說，離去前，要對指揮中心雖然努力，但沒有做到完善的部分，向民眾表示歉意，畢竟沒辦法每一件事情都做到100分，但他可以保證，指揮中心全體都是盡心盡力。

國民黨近日批評陳時中是「落跑部長」，陳時中說，沒有「落跑」的情況，政務官隨長官任命而來去，他在職的每一天都兢兢業業，且也有信心未來無論誰接疫情指揮官，都能持續把防疫做好。

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台北市長選戰預計呈現「三腳督」態勢，陳時中表示，國民黨台北市長參選人蔣萬安與台北市副市長黃珊珊是青年才俊，而選舉就是選賢與能，希望這段時間大家充分說明對台北市政規劃與執行的想法，讓民眾做出選擇。

另外，媒體報導，「焦糖哥哥」陳嘉行將加入陳時中競選團隊，負責操盤網路空戰。陳時中則說，昨天民進黨中執會才通過徵召他，目前競選團隊正在成形，並沒有誰是操盤手的情況，但他歡迎更多年輕人加入，一起打拚。（編輯：黃國倫）1110714