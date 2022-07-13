與陳時中擁抱又自拍 林佳龍：只有團結沒有心結

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民進黨13日下午在中央黨部舉行「雙北雙箭頭 攜手向前走」台北及新北市長提名記者會，台北市長被提名人陳時中（左）與新北市長被提名人林佳龍（右）互相握手致意。中央社記者吳家昇攝 111年7月13日

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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北13日電）民進黨今天正式提名衛福部長陳時中、前交通部長林佳龍參選雙北，林佳龍透露，兩人「擁抱又自拍」、「只有團結，沒有心結」；陳時中說，對於雙北城市治理願景等議題，兩人有很多合作機會，讓世界看到美好的雙北。

民進黨中執會今天通過徵召衛福部長陳時中參選台北市長、前交通部長林佳龍參選新北市長。民進黨下午召開「雙北雙箭頭 攜手向前走」台北、新北市長提名記者會，黨主席蔡英文為兩人繫上競選背帶。

由於林佳龍先前曾積極爭取參選台北市長，媒體關切兩人心結是否化解。在媒體面前，兩人緊握雙手又拍肩，林佳龍祝福陳時中高票當選台北市長。

林佳龍說，剛才等待記者會時，兩人已經「擁抱又自拍」，他待會兒再把自拍的相片傳給陳時中，「我們只有團結、沒有心結」。

林佳龍提到，首都圈願景將以雙北雙箭頭，互相牽引，互相競爭，然後創造北北基桃共好的目標，讓北台灣1000萬人口在這樣的願景裡，創造幸福的未來。

林佳龍說，他先前提出首都圈的聯合治理，訴求裡面都包括新北市，大家敬請期待，他會與陳時中「把拼圖拼完整」。

林佳龍並說，台北市連結到新北市有52座橋梁，光是號誌如何整合，未來他與陳時中只要一通電話。之前在他們在交通部、衛福部任內就解決過防疫車隊、防疫旅館等問題，彼此信任，希望共好，中執會正式徵召提名後，雙北雙箭頭會攜手向前走。

陳時中說，民進黨的理念是攜手向前走，他的理念是合作才會成功，進入選戰之後，要提出什麼、要做什麼，這才是真正重要的事。

至於雙北有哪些共推的政策或是選戰連線策略；陳時中說，林佳龍稍早跟他說，雙北有52橋是相通，林佳龍對市政涉入深，兩人有很多合作的機會；雙北城市治理會提出願景，北北基桃區域治理等議題，兩人合作一定會讓世界看到台灣與美好的雙北。

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另外，林佳龍競選辦公室今天也發布，由新北市主委何博文、新北市議員李坤城擔任競總發言人。

林佳龍競選辦公室說，李坤城同時是中央黨部發言人，競總向中央商調李坤城於競選期間擔任競總發言人，獲得中央黨部全力支持。何博文及李坤城未來都不再競選議員連任，林佳龍將借重兩位議員對新北市政的熟稔，於競選期間，全力協助競總對外發言工作。（編輯：翟思嘉）1110713