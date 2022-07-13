蔡英文：徵召林佳龍陳時中參選 雙北雙箭頭創新局

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（中央社記者溫貴香、葉素萍台北13日電）民進黨中執會今天通過徵召前交通部長林佳龍參選新北市長、衛福部長陳時中參選台北市長，黨主席蔡英文表示，陳時中和林佳龍組成「雙北雙箭頭」，強強聯手整合北北基桃，為北台灣的整體發展開創下一個新局。

民進黨下午中執會通過徵召衛福部長陳時中參選台北市長、前交通部長林佳龍參選新北市長。民進黨下午召開「雙北雙箭頭 攜手向前走」台北、新北市長提名記者會，黨主席蔡英文指出，因應後疫情時代的來臨，需要提出新的地方治理團隊，來因應各種新挑戰。

蔡英文表示，雙北自然是後疫情時代非常重要的兩大直轄市，今天提出最強的「雙箭頭」，不僅是要爭取市民的支持，更重要的是，希望藉由「雙箭頭」，來帶動整體台灣前進的動能。

她表示，陳時中已經兩年多沒有好好休息，但隨著新階段來臨，他還是不能休息。因為防疫要指揮官，市政也需要指揮官。

蔡英文說，要讓北台灣首都圈大發展，就要推出最強的市長人選。尤其，首都台北是台灣重要的政治經濟中心。帶領台北市政的指揮官，必須是冷靜沉著，執行力強，能夠凝聚社會共識，因應各項挑戰。

她表示，陳時中的應變力、協調力、領導力有目共睹；也是溫暖貼心的衛福部長，她交付的幼托、長照2.0等政策，從老到幼，全面照顧，使命必達，執行力備受肯定。這也是民眾最有感的施政，讓台灣的社會安全照顧網更加完善，走向進步國家應有的水準。

蔡英文相信以陳時中在防疫、在社會安全照顧網，所表現出的能力，他一定能扛起重任，為台北市民帶來好生活，「讓台北向前行，台灣共好、台北更好」。

蔡英文說，新北市是人口最多的直轄市，是最有發展潛力的城市，挑戰更大、責任更大，需要有經驗、有歷練，具有國際觀的市長。

蔡英文表示，她自己曾經參選過新北市長，也是新北市民，對於市民對城市發展的期待，有深刻的認知；也希望在這次提名過程，能為市民找出最好的人選；帶領新北市走向現代都會的同時，也能和台北市，共同發揮北台灣發展的領頭羊功能。

她說，始終相信林佳龍是最佳的選擇，林佳龍從學生時代，就投入民主改革，在擔任公職後，從地方到中央，不論在任何崗位上，他都為了公眾的利益，全力拚、全力衝。

對於市政，蔡英文說，林佳龍具有高度前瞻性，她也是新北市民，有信心，林佳龍就是最強候選人，開創新的新北認同，展現新北全新的志氣。

蔡英文說，疫情初期，陳時中和林佳龍曾經合作，將病毒阻絕於境外。未來，陳時中和林佳龍組成的「雙北雙箭頭」，一定可以強強聯手，整合台北、新北、基隆、桃園的力量，讓北台灣首都圈一起建設、一起進步，為北台灣的整體發展開創下一個新局。（編輯：林興盟）1110713