接棒衛福部長呼聲高 薛瑞元：沒接獲訊息

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（中央社記者沈佩瑤台北12日電）衛福部長陳時中將參選台北市長，政務次長薛瑞元接棒衛福部長呼聲高。陳時中今天僅說薛瑞元是他的好兄弟；薛瑞元則稱沒接獲訊息，他從擔任醫事處長就和陳時中一起奮鬥至今。

民進黨預計明天在中執會上提名並徵召衛生福利部長陳時中參選台北市長，各界關注衛福部長人選，政務次長薛瑞元接棒呼聲高。

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陳時中今天下午到衛福部參加111年部慶及頒發衛生福利專業獎章暨表揚模範公務人員典禮，他會前接受媒體聯訪時沒有鬆口，只說薛瑞元這幾年和他一起打拚，不管在健保、長照等業務都有很大貢獻，「他是我的好兄弟」。

對此，薛瑞元稍早接受媒體聯訪表示，他沒有接獲相關訊息，但他從民國93年擔任行政院衛生署醫事處長就和陳時中一起奮鬥至今，肯定兩人的好兄弟情誼。（編輯：張雅淨）1110712