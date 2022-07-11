何時請辭投入選戰 陳時中：防疫任務完成才能卸任

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（中央社記者陳昱婷台北11日電）衛福部長陳時中將代表民進黨參選台北市長，請辭時程備受關注。陳時中今天表示，他必須先把防疫階段性任務完成、部長職務交接妥當，人民安心後，才能放心卸任投入選戰。

陳時中今天傍晚透過媒體群組表示，選舉時間非常緊迫，對手已經跑了大半年，許多人很關心他何時要請辭投入選戰，他要告訴大家，必須把防疫工作階段性任務完成、衛福部長職務交接妥當，人民安心後，他才能放心卸任，專心投入選戰。

陳時中表示，所以請辭的具體時間，請容許他先向行政院長蘇貞昌報告後，再跟大家說明。

此外，陳時中昨天甫獲民進黨選對會建議徵召參選台北市長，今天上午即出席台北市黨部主委及執評委就職典禮，並接受媒體聯訪。

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被問及遭國民黨台北市長參選人蔣萬安質疑落跑一事，陳時中回應，進入政務官體系是自由業，基本上都沒有固定任期，是根據長官的需要和自己的能力，作最恰如其分的安排，隨時可來、可走，沒有落跑的問題。

陳時中傍晚透過媒體群組說明，他回覆「自由業」被連結到政務官是個誤解，他是要強調自己的職務沒有任期，政務官是依長官需要而任命，他在當政務官前才是自由業（牙醫）。（編輯：李錫璋）1110711