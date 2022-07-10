台北市長選舉三腳督 藍綠鞏固基本盤白爭取中間選票

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（中央社記者劉建邦、黃麗芸台北10日電）民進黨主席蔡英文今天拍板徵召衛福部長陳時中參選，台北市長選舉成「三腳督」態勢，藍綠地方民代以鞏固基本盤為目標，民眾黨爭取泛藍綠選民支持，各黨積極開拓中間票源。

蔡英文今天召開選對會，選對會一致同意，建議徵召前交通部長林佳龍選新北市長、陳時中選台北市長，提交7月13日中執會，進行徵召提名作業。台北市長選舉部分，雖北市副市長黃珊珊未表態以何種黨籍參選，但外界認為選戰應成藍綠白「三腳督」。

針對北市選戰布局，民進黨台北市黨部主委張茂楠說，市黨部已邁入輔選作業，將持續鞏固約4成基本盤，讓支持選民歸隊，後續將持續開拓票源，預期可拉高陳時中支持度。

他表示，黃珊珊目前仍未請辭副市長，但因握有市府行政資源及過去政治背景，評估將影響國民黨票源。

民進黨北市議會黨團總召江志銘說，依過去選舉分析，民進黨持續固守約4成基本盤並擴展票源，當選機會大，黨中央徵召陳時中，黨團會全力輔選，預期陳時中民調將上升。

至於國民黨部分，北市議會黨團書記長秦慧珠指出，市長參選人蔣萬安民調持續平穩且維持第一，藍營在北市基本盤原本就穩固，持續維持現況，就算「三腳督」應不太受影響，且支持藍營的票不太會移動。

她說，台北市長選舉最大變數應是黃珊珊，黃珊珊近期民調有上升趨勢，反觀陳時中民調則下降，2人可能是爭取第二或第三，是否出現棄保效應值得觀察。

另一方面，因黃珊珊未確定參選黨籍，但獲台北市長柯文哲支持。台灣民眾黨台北市黨部主委、市議員林國成說，雖黨中央目前未正式發布人選，但柯文哲曾提過黃珊珊不一定需以民眾黨籍參選，目前全力支持黃珊珊。

林國成表示，雖藍綠市長人選已確定且基本盤可能歸隊，但應不會影響黃珊珊，因支持黃珊珊多為中間選民，且要觀察參選人在選戰期間是否有犯錯，若無才能獲選民支持，只要持續爭取更多票源，就有當選機會。

他指出，黃珊珊可能是爭取到泛藍或泛綠選票，但票源不太可能集中一個政黨的支持者，就算民進黨徵召陳時中參選，依目前狀況分析，對黃珊珊影響不大。（編輯：屈享平）1110710