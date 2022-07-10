更多編輯台推薦新聞：
時代雜誌：安倍晉三重塑日本地位 政治影響力深遠
國際

時代雜誌：安倍晉三重塑日本地位 政治影響力深遠

天氣熱戲水消暑 全台1天3起溺水意外
社會

天氣熱戲水消暑 全台1天3起溺水意外

紀錄片神人之家摘北影百萬首獎 陳湘琪封后 柯震東稱帝
娛樂

紀錄片神人之家摘北影百萬首獎 陳湘琪封后 柯震東稱帝

安倍晉三遇刺震驚全球 台日關係發展、國際反應一次看

安倍晉三遇刺震驚全球 台日關係發展、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
2022九合一選舉
首頁 / 政治

陳時中參選台北市長聲明：責任來 我就扛

2022/7/10 18:39（7/10 18:55 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民進黨選對會10日建議徵召衛福部長陳時中（圖）為台北市長候選人，陳時中透過聲明稿指出，「責任來，我就扛。防疫是這樣，選舉也是這樣」。圖為陳時中出席「2022年戒菸就贏比賽」頒獎典禮致詞分享戒菸經歷。中央社記者吳家昇攝 111年7月10日
民進黨選對會10日建議徵召衛福部長陳時中（圖）為台北市長候選人，陳時中透過聲明稿指出，「責任來，我就扛。防疫是這樣，選舉也是這樣」。圖為陳時中出席「2022年戒菸就贏比賽」頒獎典禮致詞分享戒菸經歷。中央社記者吳家昇攝 111年7月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北10日電）民進黨選對會今天建議徵召衛福部長陳時中為台北市長參選人，陳時中透過聲明稿指出，「責任來，我就扛。防疫是這樣，選舉也是這樣」，感謝黨主席蔡英文和選對會的肯定，參選台北市長徵召任務的交付，「我責無旁貸，盡力承擔」。

民進黨主席蔡英文今天下午召開選舉對策委員會，選對會一致同意，建議徵召衛福部長陳時中

陳時中小檔案

  • 民國41年生
  • 學歷：台北醫學院牙醫學系學士
  • 經歷：台北市牙醫師公會第12屆理事長、中華民國牙醫師公會全國聯合會第6屆理事長、行政院衛生署副署長、總統府國策顧問
看更多
關閉
為台北市長參選人、前交通部長林佳龍為新北市長參選人，提交7月13日中執會，進行徵召提名作業。

陳時中也透過媒體新聞群組聲明稿指出，「責任來，我就扛。防疫是這樣，選舉也是這樣。」

陳時中說，今天民進黨選對會決定徵召他參選台北市長，感謝蔡英文和選對會的肯定，參選台北市長徵召任務的交付，「我責無旁貸，盡力承擔」。

陳時中指出，台北是他的家，他生在這裡、長在這裡，也住在這裡，他對台北市有深厚的感情，他有期待、他有想法，也知道這個城市的發展，已經停滯太久。「請大家跟我一起，為台北的未來打贏這一仗，讓台北向前行，台灣共好，台北更好。」（編輯：黃國倫）1110710

延伸閱讀
參選起手式？陳時中一早陪蘇貞昌視察台北市社宅案7縣市長推薦林佳龍出戰新北 鄭文燦：侯友宜沒太強陳時中林佳龍擬戰雙北 朱立倫：不知目的何在台北市長選舉三腳督成形 學者估棄保策略難見效挨批司馬昭之心路人皆知 陳時中：形容不恰當陳時中若選台北市長 柯文哲：較關心誰接疫情指揮官是否參選台北市長 陳時中：有機會再回答
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
龍中配拍定 民進黨13日徵召林佳龍陳時中出戰雙北