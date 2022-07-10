陳時中參選台北市長聲明：責任來 我就扛

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民進黨選對會10日建議徵召衛福部長陳時中（圖）為台北市長候選人，陳時中透過聲明稿指出，「責任來，我就扛。防疫是這樣，選舉也是這樣」。圖為陳時中出席「2022年戒菸就贏比賽」頒獎典禮致詞分享戒菸經歷。中央社記者吳家昇攝 111年7月10日

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（中央社記者葉素萍台北10日電）民進黨選對會今天建議徵召衛福部長陳時中為台北市長參選人，陳時中透過聲明稿指出，「責任來，我就扛。防疫是這樣，選舉也是這樣」，感謝黨主席蔡英文和選對會的肯定，參選台北市長徵召任務的交付，「我責無旁貸，盡力承擔」。

民進黨主席蔡英文今天下午召開選舉對策委員會，選對會一致同意，建議徵召衛福部長 陳時中 陳時中小檔案 民國41年生

學歷：台北醫學院牙醫學系學士

經歷：台北市牙醫師公會第12屆理事長、中華民國牙醫師公會全國聯合會第6屆理事長、行政院衛生署副署長、總統府國策顧問 看更多 關閉 為台北市長參選人、前交通部長林佳龍為新北市長參選人，提交7月13日中執會，進行徵召提名作業。

陳時中也透過媒體新聞群組聲明稿指出，「責任來，我就扛。防疫是這樣，選舉也是這樣。」

陳時中說，今天民進黨選對會決定徵召他參選台北市長，感謝蔡英文和選對會的肯定，參選台北市長徵召任務的交付，「我責無旁貸，盡力承擔」。

陳時中指出，台北是他的家，他生在這裡、長在這裡，也住在這裡，他對台北市有深厚的感情，他有期待、他有想法，也知道這個城市的發展，已經停滯太久。「請大家跟我一起，為台北的未來打贏這一仗，讓台北向前行，台灣共好，台北更好。」（編輯：黃國倫）1110710