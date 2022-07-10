7縣市長推薦林佳龍出戰新北 鄭文燦：侯友宜沒太強

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民進黨7名黨籍縣市長10日聯合推薦前交通部長林佳龍參選新北市長，桃園市長鄭文燦（圖）說，「我沒有要害林佳龍啦！侯友宜也沒有太強啦。」（中央社檔案照片）

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（中央社記者葉素萍台北10日電）桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁等7名黨籍縣市長，今天聯合推薦前交通部長林佳龍參選新北市長；鄭文燦說，「我沒有要害林佳龍啦！侯友宜也沒有太強啦」，民調顯示林佳龍在新北得到最大支持。

鄭文燦強調，每個縣市都是最好人選的競爭，這是民主常態，雙北沒有哪個城市是委屈的；台北是首都、新北是第一大城市，林佳龍的執政經驗與論述能力，可以擔任領頭羊，帶領首都圈進步。

民進黨選對會下午將開會討論雙北提名案，擬建議徵召前交通部長林佳龍選新北市長、衛福部長陳時中選台北市長。

趕在選對會開會前，民進黨籍縣市長召開聯合記者會，推薦林佳龍參選新北市長，鄭文燦、陳其邁、黃偉哲、翁章梁親自出席，屏東縣長潘孟安、前新竹市長林智堅、基隆市長林右昌則透過影片發言。

鄭文燦說，新北市長提名牽動2022所有選舉布局，每個縣市都很重要，但新北一定要推最好、最強候選人，民調顯示，林佳龍在新北得到最大支持，站在中生代立場，他希望做林佳龍最好的後盾與最大支持，他與幾位首長聯絡，大家有共識推薦林佳龍。

鄭文燦表示，選對會、中執會後續將開會討論，今天記者會展現民進黨中生代團結共同面對挑戰，新北市若提名林佳龍，他們會給予最大支持與奧援，相信選舉結果會非常接近期待，民進黨是一個團隊，大家為共同目標努力。

媒體問到，林佳龍是否沒機會選台北市、新北成為備胎，而新北市長侯友宜很強，這是否「推坑」給林佳龍。

鄭文燦受訪強調，「我沒有要害林佳龍啦！侯友宜也沒有太強啦！」每個縣市都是最好人選的競爭，這是民主常態，雙北沒有哪個城市是委屈的；台北是首都、新北是第一大城市，林佳龍的執政經驗與論述能力，可以擔任領頭羊，帶領首都圈進步，他都會扮演很好輔選角色，給予最大支持。

媒體問到，林佳龍本人沒現身推薦記者會，是否有些尷尬。鄭文燦說，「我們沒有套招，如果推薦時他跑來，才尷尬，我們就大大方方推薦」。

至於黨主席蔡英文是否會擔任林佳龍的競選總幹事或主委，民進黨派系在新北市是否完成整合；鄭文燦說，競選架構未確定，民進黨從來沒有在一次選舉，把派系高於政黨、或高於台灣，民進黨在台北、新北、任何縣市都會一致支持，包括黨內各方力量都會給林佳龍最大的祝福與支持。

陳其邁在記者會指出，執政縣市首長樂觀其成並做好準備，與林佳龍共同打拚；黃偉哲說，三國裡要請孔明出來，有著名的「隆中對」，民進黨的「龍中對」是新北跟台北，社會各界、黨內許多人很努力，希望邀請林佳龍為黨一戰；翁章梁則說今天在記者會現場的4人，剛好是學運世代的好友，林佳龍在學運時就是領頭羊。

先前曾被點名為新北市長人選的屏東縣長潘孟安透過影片發聲，他感謝林佳龍扛起重擔、擔任母雞，與全國縣市首長一起打拚；基隆市長林右昌說，這是為整個選戰打開新的局面與可能性，這不是林佳龍個人的選舉，而是全黨上下、府院黨、中生代、新北市立委與議員候選人共同的選戰，希望全黨團結打贏選戰。（編輯：蘇志宗）1110710