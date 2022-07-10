挨批司馬昭之心路人皆知 陳時中：形容不恰當

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（中央社記者陳婕翎台北10日電）衛福部長陳時中今天上午到下午行程滿檔，被視為參選台北市長起手式，對此國民黨台北市長參選人蔣萬安認為是司馬昭之心路人皆知。面對這樣的形容，陳時中認為不恰當。

陳時中今天上午陪同行政院長蘇貞昌視察中央興辦文山景美社會住宅預定地，下午馬不停蹄出席「2022年戒菸就贏比賽」得獎候選組公開檢測暨頒獎典禮，陳時中接受媒體聯訪時，被問及如何看待蔣萬安批評司馬昭之心路人皆知，身為中央流行疫情指揮中心指揮官，不該把防疫和選舉混為一談。

陳時中表示，這樣的形容不恰當，但他並未回覆心目中比較信賴的指揮中心指揮官接班人。

針對外界傳出預計今天會徵召陳時中參與台北市長選戰，如果是總統徵召是否願意承擔，他說，今天並不會去總統官邸，看決定的結果怎麼樣再決定。

今年主動報名戒菸就贏比賽，是否與台北市長選戰有關，陳時中認為這是兩回事。日前曾被問及選舉、戒菸哪個較難，他當時回答短期來說，壓力密集的選舉難，但戒菸是長期較難，是長期抗戰，現在是否仍認為選舉難，陳時中只是笑而不答。（編輯：張雅淨）1110710