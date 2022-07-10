林佳龍若參選新北 柯文哲：民眾黨考慮派人選

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台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲（中）10日表示，民進黨若徵召前交通部長林佳龍選新北市，剛好為民眾黨解套，因與新北市長侯友宜、林佳龍都是好友，民眾黨可以考慮派市長參選人，只要不攻擊藍綠，主要是拉抬選情。中央社記者黃國芳攝 111年7月10日

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（中央社記者黃國芳雲林縣10日電）台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲今天表示，民進黨若徵召前交通部長林佳龍選新北市，剛好為民眾黨解套，因與侯友宜、林佳龍都是好友，民眾黨考慮派人選拉抬市議員選情。

柯文哲、立法委員蔡壁如等人上午陪同民眾黨雲林縣議員參選人林靖冠參訪林內鄉林內驛站，現場由林靖冠說明打造林內新願景，還有農產品行銷及品嚐在地小吃。國民黨雲林縣長張麗善也到場盡地主之誼，歡迎柯文哲，2人一起吃冰。

對於民進黨選對會擬建議徵召林佳龍參選新北市長，柯文哲在林內驛站黨部接受媒體聯訪指出，一開始只有侯友宜要選，不知道民進黨會派誰，自己觀察了很久，曾與侯友宜講過，民眾黨沒有市長參選人當母雞拉抬小雞，民眾黨新北市議員參選人聲勢都很差，恐怕會全軍覆沒。

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柯文哲表示，與侯友宜是好朋友，為了拉抬選情派市長參選人也有一點奇怪，若林佳龍參選新北市長，剛好可以為民眾黨解套，因與林佳龍也是好友，那民眾黨可以考慮派市長參選人，只要不攻擊藍綠，主要是拉抬選情。

至於民眾黨新竹市長是否由立委高虹安參選，柯文哲說，民眾黨是一個有機制的政黨，不會是主席一人決定，民眾黨下週開會後，就會對外宣布。（編輯：方沛清）1110710