陳時中林佳龍擬戰雙北 朱立倫：不知目的何在

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（中央社記者趙麗妍台中10日電）民進黨擬徵召前交通部長林佳龍選新北、衛福部長陳時中選台北，國民黨主席朱立倫今天表示，防治指揮官應防疫，而林佳龍參選不願意選擇的新北，不知目的何在。

民進黨選對會10日下午3時將開會討論雙北提名案，擬建議徵召前交通部長林佳龍選新北、衛福部長陳時中選台北，並提報13日中執會討論後徵召。

國民黨主席朱立倫出席國民黨立委江啟臣母親鄭老夫人月桂告別式，會後，他接受媒體聯訪，有關民進黨推出的台北、新北市長人選看法。

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朱立倫表示，大家關心COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，每天多少人染疫，多少人因此往生，目前往生人數已超過6000人，此時，防疫指揮官竟要去參選，政治的目的到底是為了贏得選舉，還是真正的能夠為民服務，保障民眾的權益、安全。

他說，防疫指揮官最重要的就是如何讓疫情減緩，如何讓死亡人數降低，如何讓傷害降到最低，而非獲得最多的選票。至於，前台中市長林佳龍，他的印象中林佳龍堅持要選台北市長，從沒聽過他要選新北市長，對於，他不喜歡的或不願意選擇的新北市，今天要參選不知道目的何在。（編輯：黃世雅）1110710