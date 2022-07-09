林佳龍推新台北+ 新北不是要看齊台北而是要超越

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（中央社記者溫貴香台北9日電）民進黨中執會13日可望徵召前交通部長林佳龍出戰新北市長，林佳龍今天提出「從台北+進一步發展為新台北+、大台北+」，下週推出首都圈願景流域治理篇，將以新北市為範例。

林佳龍一早在臉書發文預告並說明，大台北首都圈願景的12門課，已經上了6門課，接下來第7門課將推出「流域治理」篇，集中探討北北基桃的區域治理和跨域治理，事實上團隊早就準備好了，「從台北+進一步發展為新台北+、大台北+」。

林佳龍子弟兵、前台中市交通局長王義川下午受訪表示，林佳龍提出「首都願景的未來想像－關於台北首都圈的12門課」，一開始設定要處理北北基桃4 縣市是以「首都圈」概念出發，很少提「台北市」3個字，目前已經推出6門課，第7門課有關流域治理將於下週提出。

他舉例，淡水河、新店溪、大漢溪等流域所流經的縣市包括新北市、台北市，未來仍以首都圈的概念出發，所談論的對象會轉進新北；談到交通，接下來就會談新北市與台北市的50座橋梁，回到最原始的首都圈就不只是談台北市而已，後續還有6門課，6門課應用對象的舉例，會以新北市作為例子。

他表示，原本將台灣設定為首都圈、北核心、中核心、南核心，首都圈就是北北基桃、北核心就是竹竹苗、中核心就是中彰投雲等。簡單來說，可能戶籍在桃園、住在新北、工作在台北，談城市治理不可能用行政區的邊界做劃分，當時就設定北北基桃4縣市900萬人口如何形成一個首都圈的概念，與東京都一樣大，只是舉例採用台北的例子，未來舉例就會以新北為例。

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林佳龍預告將「從台北+進一步發展為新台北+、大台北+」，他日前提到，新北人要有新北人的志氣，不是要向台北市看齊，而是要超越台北市。大台北地區的頂級水岸豪宅應該是在新北市的淡水跟八里，而不在台北市基隆河岸的明水路。

他表示，新北市應該發展自己的新創聚落，而不只是提供那些在台北市上班的上班族一個比較便宜的居所。新北市的新市區要好好的開發，舊市區也要更新。（編輯：林興盟）1110709