陳時中若選台北市長 柯文哲：較關心誰接疫情指揮官

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（中央社記者黃國芳雲林縣10日電）台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲今天表示，民進黨若徵召衛福部長陳時中選台北市長，疫情正值最後解封階段，大家比較關心的是誰要接疫情指揮中心指揮官的位置。

柯文哲、立法委員蔡壁如等人今天上午陪同民眾黨雲林縣議員參選人林靖冠參訪林內鄉林內驛站，現場由林靖冠說明打造林內新願景，還有農產品行銷及品嚐在地小吃。國民黨雲林縣長張麗善也到場盡地主之誼，歡迎柯文哲，2人並一起吃冰。

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對於民進黨選對會擬建議徵召陳時中參選台北市長，柯文哲在林內驛站黨部接受媒體聯訪指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情是在趨緩當中，每天死亡人數大約在100上下，當然死亡黑數也很多，但是邊境也不能一直封鎖下去，目前正值最後解封階段，如果陳時中要選台北市長，大家比較關心的是，誰要接任指揮官。

柯文哲表示，民進黨要宣布陳時中選台北市長，須先宣布誰要接中央流行疫情指揮中心指揮官位置，事先辦理職務移交，以及與地方政府的配合事項，這個比較重要。（編輯：陳仁華）1110710