林佳龍選新北：戰場在哪我就在哪 與陳時中並肩作戰

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（中央社記者葉素萍台北10日電）前交通部長林佳龍今天說，他接受民進黨選對會的決議，接受徵召，代表民進黨參選2022年新北市市長，承擔責任，「戰場在哪，我就在哪」，號角響起，揮劍出征，決戰雙北，他將與衛福部長陳時中並肩作戰。

民進黨選舉對策委員會於今天下午召開會議，並一致同意，建議徵召陳時中為台北市長參選人、林佳龍為新北市長參選人，提交7月13日中執會，進行徵召提名作業。

林佳龍今天透過聲明稿表示，接受徵召，代表民進黨參選2022年新北市市長

他說，這段時間，曾經多次公開表態，不會投入新北市選舉，而是積極準備台北市長的選舉。對這樣的轉折，有人熱切支持，也有人困惑不解，情緒發展劇烈，隨著今天的徵召拍板，塵埃落定。

林佳龍說，他必須對所有關心這場選舉的人說明。他的從政歷史，都在尋找為台灣人民做事的機會跟場域，他的價值理想，從學生時代，一路走來始終堅定而執著。

他說，從2005年、40歲出頭，首次從台北到台中參選，便一直留在台中耕耘。爾後，有機會成為台中選出的立委、成為台中選出的市長，從學者、政務官，蛻變為實戰的政治工作者，感謝台中給的養分，讓他接受民主洗鍊，擁有磨練城市治理的寶貴經驗。

林佳龍說，2019年，他回到中央行政團隊，到交通部服務，儘管努力做了許多事，卻在任內發生令人心碎的太魯閣號列車事故，這是他從政生涯裡最難承受的傷痛。今後，不管是回頭望還是往前看，這個痛永遠不會消失，而是將成為他持續實踐參政與推動改革的決心。

他說，政治永遠是影響人民生活最大的本源。他積極爭取參選台北市長的機會，並非僅僅因為他來自台北，而是在他擔任台中市長時，曾積極促進縣市合併升格及升級，推動成立中彰投苗治理平台，不分藍綠，落實周邊城市聯合治理，人民共好。

林佳龍表示，從「跨域治理」與「數位治理」的思維出發，聚焦以台北為中心的首都圈治理研究，同時積極表達參選意願，是希望能夠帶動首都生活圈的整體升級及近千萬人民的更大福祉。

他說，非常感謝民進黨主席蔡英文及黨內人士支持他所推出的北台灣首都圈願景，並且認為雙北雙箭頭能同步帶動首都圈治理，促進北北基桃的繁榮與進步，而新北市的人口最多，其行政區域範圍更為龐大，正需要他結合過去的治理經驗，才能加速發動北台灣的發展引擎。

林佳龍說，他的一生都在磨劍，他的價值理想，執著甚至頑固，「戰場在哪，我就在哪」、「號角響起，我們揮劍出征！」，決戰雙北，他與陳時中並肩作戰，為大台北首都圈而戰，為台灣人民而戰。（編輯：黃國倫）1110710