新北市長主帥未戰 侯友宜與林佳龍子弟兵先互槓

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（中央社記者王鴻國新北10日電）前交通部長林佳龍將參選新北市長，預料對戰市長侯友宜，而主將仍未開打，子弟兵已先過招，侯陣營指林佳龍是為延續政治生命才參選；林陣營則勸侯友宜應先表態是否競選連任。

新北市政府前市府副發言人戴湘儀、呂家愷與前市長室秘書吳訓孝分別獲國民黨提名參選新北市議員，一般都以侯家軍來稱呼，在民進黨徵召林佳龍參選新北市長，吳訓孝就抨擊林佳龍從2月起共對媒體表達13次不選新北說法，如今參選是因為民進黨的政治籌碼交換。

吳訓孝表示，新北市民不是次等公民。新北市是北台灣的中心城市，更是400萬人口的國際大都市；上次民進黨來了一個說不選3次，還在神明前面發誓的人，這次來一個說了13次不選新北的來選新北，臉書上台北plus的12堂課都還沒上完，就提早下課了。

戴湘儀表示，尊重林佳龍的選擇，誰要來新北市，只要能讓城市更好都是好事，但別為了延續自己的政治生命，才退一步選了新北市，因為市民的「選擇」，恐怕會讓「林部長」非常失望。

民進黨派系「正國會」成員、新北市議員參選人卓冠廷表示，從侯家軍表現的慌張及集體焦慮，正證明了林佳龍真的是新北市長最強的人選。

卓冠廷表示，新北市在國民黨執政17年來，很多市政亟待改革及換新，正因為新北市民是一等公民，更需要一流的市長，林佳龍必定可以改革過去國民黨執政的陳腐及表面功夫，讓新北市脫胎換骨。

卓冠廷表示，提醒侯家軍，與其在意林佳龍，不如先勸侯友宜表態，究竟侯友宜是不是要連任新北市長？如果新北市長選上，會不會跟韓國瑜一樣，落跑去選總統？國民黨內都還沒有確定新北市長連任的人選，侯家軍應該先擔心自己才對。

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正國會重要成員的民進黨發言人、新北市議員李坤城表示，就如同林佳龍所說的，就城市治理、跨域治理而言，首都治理圈不能只有台北，也該加重新北的角色及功能，並讓這座新興城市領航整個台灣大步向前走。

他強調，當市長侯友宜汲汲營營於「你兄我弟」的關係，利用行政資源到處建立「厚友誼」，城市的發展就只有守成，沒有創新。3環3線都是前朝留下的基礎，侯新畫的輕軌3線，到目前為止都只有在夢中相見。（編輯：李錫璋）1110710