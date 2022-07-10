林佳龍選新北 綠營稱最強母雞、藍營指備胎心態

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（中央社記者王鴻國新北10日電）林佳龍將參選新北市長，為一度低迷的綠營選情打下強心針，民進黨議員稱「林佳龍絕對是超強母雞」。國民黨市黨部主委黃志雄說，不能把新北當成一場政治遊戲，以備胎心態來選。

和前交通部長林佳龍同屬「正國會」派系的民進黨新北市議會黨團總召陳啟能表示，林佳龍是野百合學運世代的領袖，行政和立法經驗豐富，黨團對林佳龍參選市長非常有信心。

黨團副總召李倩萍說，林佳龍擔任台中市長時就是認真、肯做事、願意承擔責任的政治人物，新北市現在就是需要一名能帶給市民光榮感的市長。

議員張志豪表示，「林佳龍絕對是超強母雞」，不僅具全國知名度，部長級政務歷練，也讓民眾看見其領導特質，具有爆發力和話題性。期待林佳龍在最短時間內帶著小雞（市議員參選人）往前衝。

何博文說，林佳龍是參選市長很好的人選，台中市和新北一樣幅員廣闊，同樣包括了山線和海線地區，因此，林佳龍來新北市，治理上不會有問題；林佳龍籍貫是雲林，新北是出外人的大熔爐，雲林同鄉的凝聚力很強，出外鄉親的力量將是林佳龍最大的後盾。

何博文表示，林佳龍曾擔任交通部長及立委，是擁有中央和地方歷練最好的人選。尤其是新北市未來交通建設需求很大，林佳龍更可以發揮長才。因此，早在捷運汐東線及新增國道1號林口匝道、淡江大橋等重大建設，都可看到林佳龍的用心與績效，可以說，還沒參選就已對新北有相當的貢獻。

何博文強調，市議員選舉開打後，林佳龍對小雞而言更是很強的母雞，而黨部也會在輔選資源上全力相挺，有機會一鼓作氣，營造團結的契機和氣勢，讓小雞全上壘，一舉奪下議會過半席次。

國民黨新北市議會黨團副書記長、議員江怡臻表示，林佳龍代表民進黨選新北市長，這將是一場硬仗，國民黨會全力以赴。但她也質疑林佳龍欺騙新北市民，因為，林佳龍至少說了6次不選新北，因此，她認為林佳龍應先說明參選新北的理由是什麼？

國民黨立委洪孟楷表示，新北市不應被當成備胎，市民不禁要問到底把400萬人口的新北市當什麼！新北不應該是林佳龍「沒魚，蝦也好」的次等選擇。

洪孟楷更3問林佳龍，1、是真心要為市民服務、還是只是找個位子延續政治生命？2、高層跟你做了什麼交換條件？讓林棄台北選新北？3、淡北聯外道路被中央卡了2年多；2021年信誓旦旦要全力加速推動，要不要代表新北市民向行政院長蘇貞昌抗議。

國民黨市黨部主委黃志雄表示，林佳龍一直是列在國民黨預估可能參選新北市長的名單之中，還是最有可能的人選，因此，黨部對林佳龍的參選「一點也不意外」。

他表示，但綠營徵詢過程中，林佳龍一直表明要選台北市長的態度，他反覆強調沒有準備要選新北市長，既然沒有準備參選又為何突然要選，這要如何對市民說明清楚，否則就有失誠信。

他表示，面對400萬的新北市民，應該說明清楚未來的政見及願景，不能把新北市當成一場政治遊戲，以備胎的心態來選，這樣未來若選輸了也只是拍拍屁股走人。這個在百般不願意下參選，林佳龍應該先就自己出爾反爾的作為向選民道歉。

黃志雄說，民進黨的全代會在7月中旬召開，因此急著在全代會前決定人選，但國民黨全代會是8月底才舉行，因此，雖然在提名上仍有時間，但黨部的各項輔選工作，將趕在提名之前展開，目前有關里長及議員選舉布局也都已就緒了。

對於林佳龍爭取提名台北市長卻轉戰新北的過程，引發國民黨提出「備胎」質疑，何博文澄清表示，黨中央在雙北市長提名上，原本就是一併考量，以期雙北未來在各項建設及議題的合作上更順暢，因此，林佳龍一直列在雙北提名名單中，甚至還是排名很前面，因此，雖然提名作業有些慢，但提得早不如提得巧、提得好。（編輯：李錫璋）1110710