林佳龍戰新北黨內拚整合 北市藍白矛盾陳時中搶出線

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（中央社記者葉素萍台北10日電）民進黨選對會今天拍板徵召衛福部長陳時中參選台北市、前交通部長林佳龍出戰新北市。民進黨內認為，陳時中的防疫表現、個人領導特質，再加上北市三腳督狀況，有一搏機會；林佳龍起跑雖晚，但綠營在新北基層實力不弱，市議員選將期待最強母雞，之後會迅速整合。

民進黨最關鍵的雙北布局，選對會拍定「龍中配」出戰。先前黨內曾擔心，疫情若變化，陳時中恐成選戰攻擊破口。

不過，民進黨台北市立委吳思瑤認為，「危機就是轉機」，民進黨更應好好論述、正向呈現防疫努力，肯定陳時中領導防疫團隊表現；畢竟，陳時中的人生規劃原本沒有選舉選項，最後因防疫表現異軍突起，成為全黨與社會期待人選。

吳思瑤認為，相較於國民黨台北市長提名人蔣萬安僅有立委經驗、台北市副市長黃珊珊只有城市經驗，陳時中擔任衛福部長，不只防疫，還照顧幼兒到長者、托育到國人健康；面對後疫情時代，未來的首都市長具備防疫與領導全國防疫事務經驗，這是其他兩位對手比不上的。

吳思瑤指出，防疫兩年多來，陳時中展現強大意志力，負責、敢承擔、有魄力的領導特質已被檢驗。國民黨雖然在防疫後期頻頻攻擊陳時中，但其實在疫情之前，陳時中在立法院與朝野各黨都相處良好、人和沒問題；且儘管陳時中是第一次參選，他的輔選抬轎經驗豐富，非常接地氣並具整合能力。

吳思瑤說，此次台北市選戰另一個劣勢是準備時間短，不過，陳時中的政策、溝通協調能力，可以補強這點、加速整合。

此外，吳思瑤也說，年底台北市長選戰是民進黨「史上最好機會」，因為三腳督的其中兩腳有「藍白矛盾」；民進黨守住基本盤，再向中間拓展，爭取理性的經濟中間選民，以正面態度打好選戰。

至於新北市，民進黨新北市黨部主委何博文說，不管是蔡總統或民進黨基層，都一直把林佳龍視為新北市長選戰最重要人選，現在確定人選了，就全力衝刺。

何博文說，民進黨在新北市議會有27席加上1席盟友，國民黨是31席，藍綠基層實力差不多；新北市12席立委，民進黨則占9席。2020年總統大選，蔡總統在新北市拿139萬張選票，他對綠營在新北基本盤面有信心。

對於林佳龍起跑慢的疑慮，何博文認為，「提得早、不如提得巧」，林佳龍是雲林子弟到新北打拚，這跟很多新北市民經驗雷同；新北市有很多從中南部來打拚的外來人口，所以新北市同鄉會熱絡，林佳龍沒有空降問題，反而更能凝聚同鄉情誼、擴大影響力。

何博文指出，合併升格後的台中市與新北市類似，地理與人文結構都相當複雜，林佳龍的台中市長治理經驗恰如其分，林佳龍任交通部長時幾項重大建設推動都與新北有關，例如，林口匝道、汐東線、淡江大橋等；新北市未來幾年交通建設相當重要，亟待最能發揮行政長才的市長。

何博文說，綠營在新北基本盤面、林佳龍個人條件特質，對新北市長侯友宜會構成很大壓力，外界可以看到，原本氣定神閒的侯友宜，在民進黨拍板新北人選後，開始酸民進黨。

何博文指出，各派系在新北市都有議員參選人，議員選將期待最強母雞出現，接下來會迅速整合；此外，包括蔡總統、蘇貞昌院長、桃園市長鄭文燦等黨政要員都力挺林佳龍，中央地方團結一致，戰力會加倍。（編輯：林克倫）1110710