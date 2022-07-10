台北市長選舉三腳督成形 學者估棄保策略難見效

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（中央社記者陳昱婷台北10日電）民進黨選對會今天建議徵召衛福部長陳時中參選台北市長，年底選戰將形成三腳督態勢。學者分析，檯面上參選人中，台北市副市長黃珊珊相對弱勢，但她要被棄保也不太容易。

民進黨選舉對策委員會今天下午開會討論台北市提名人選，建議徵召陳時中參選台北市長，將會與國民黨台北市長參選人蔣萬安、民眾黨主席柯文哲支持的台北市副市長黃珊珊形成三足鼎立態勢。

台灣大學政治學系教授王業立接受中央社記者電訪表示，台北市過去曾有多次三腳督經驗，棄保呼聲總是會在選戰後期出現，此次卻連民進黨尚未徵召人選，就有陣營開始組織棄保策略，就是為了盡早將黃珊珊邊緣化，在她更壯大前移除威脅。

不過，王業立指出，提早打出棄保牌的效果，目前看來不是那麼顯著，且黃珊珊不僅能吸收大部分民眾黨支持者的選票，還因為以無黨籍身分參選，有機會接受中間選民認同，加上21年議員經驗，讓她是3名參選人中對市政最熟稔的，種種因素都讓她要被棄保不太容易。

王業立分析，從目前各項民調來看，蔣萬安的支持度起起伏伏，但不曾掉到第3名，表示他可以穩定守住藍軍的基本盤，卻不足以保證一定當選，因此未來應努力開拓中間選民、尤其是年輕人的選票。

王業立說，陳時中近期民調表現差異大，難以推估真實狀況，但陳時中相較另外2名參選人，仍未提出任何對市政的願景與政見，且必須為自己最容易受到攻擊的防疫表現辯護。

中山大學政治學研究所教授廖達琪表示，對比2018年台北市長選舉，台北市長柯文哲是爭取連任，因此具有執政優勢，但黃珊珊身為副市長，沒有動用行政資源的正當性，且必須面對辭職壓力，現在對職務不捨，反而變成選戰包袱，還招致寄生市府的批評。

廖達琪指出，相較2018年代表藍營參選的前立委丁守中及綠營的前立委姚文智，蔣萬安及陳時中實力都更加堅強，黃珊珊反而顯得弱勢，被棄保的機會最高，就看最後民調是被狠狠甩在後面，還是能三足鼎立。（編輯：李錫璋）1110710