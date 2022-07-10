陳時中確定戰北市 蔣萬安：個人決定別影響防疫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北10日電）民進黨選對會今天建議徵召衛福部長陳時中參選台北市長，國民黨參選人蔣萬安說，陳時中個人政治決定絕不能影響防疫，並該說清楚工作如何調整，且去年的防疫成績不該成為參選墊腳石。

民進黨選舉對策委員會今天建議徵召陳時中參選台北市長，蔣萬安接受接受中央社記者訪問回應，陳時中要參選是他個人的權利及選擇，但這樣的政治決定絕對不能影響到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫工作。

蔣萬安表示，陳時中有責任向全民說清楚防疫工作是否會因為他的離開有所調整，且去年的防疫成績是全民共同努力而來，不該成為任何人參選的墊腳石。

相較於國民黨早早提名立委蔣萬安為台北市長參選人，民進黨人選遲遲未拍板，屢被解讀為難產，雖然肩負防疫指揮官大任2年多的陳時中為綠營參戰的呼聲一直很高，但也有萌生退意的傳聞。

蔣萬安跑行程時幾乎必被問及如果對手是陳時中的相關問題，蔣萬安都笑稱「已經連續被問兩個禮拜」，如今陳時中確實加入角逐台北市長的行列，蔣萬安重申，疫情還沒結束，病毒變異株可能已進入社區，嚴重性絕對不容輕忽。

蔣萬安說，他在疫情期間提出防疫建言，如以篩代隔、督促購買兒童疫苗、設立兒童就醫指引及綠色通道等，接下來如何運用新的科技思維，整合現有的防疫體系，做出更精準的疫情預判以及超前的防疫作為，將是未來努力的方向。1110710