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下戰帖給侯友宜 林佳龍：逆轉勝比賽才最精彩

2022/7/13 16:35（7/13 16:56 更新）
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民進黨13日下午在中央黨部舉行「雙北雙箭頭 攜手向前走」台北及新北市長提名記者會，黨主席蔡英文（右）正式徵召前交通部長林佳龍（中）參選新北市長，左為台北市長被提名人陳時中。中央社記者吳家昇攝 111年7月13日
民進黨13日下午在中央黨部舉行「雙北雙箭頭 攜手向前走」台北及新北市長提名記者會，黨主席蔡英文（右）正式徵召前交通部長林佳龍（中）參選新北市長，左為台北市長被提名人陳時中。中央社記者吳家昇攝 111年7月13日
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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北13日電）民進黨中執會今天徵召前交通部長林佳龍參選新北市長，林佳龍感謝黨主席蔡英文信任與託付，「即便我是這麼難搞，您還是帶著信心把這個重擔交給我」，林佳龍並向新北市長侯友宜下戰帖說，「逆轉勝的比賽才是最精彩」。

民進黨中執會今天通過徵召衛福部長陳時中參選台北市長、前交通部長林佳龍參選新北市長。民進黨下午召開「雙北雙箭頭 攜手向前走」台北、新北市長提名記者會，黨主席蔡英文為兩人繫上競選背帶。

林佳龍致詞提到，「沒有錯，過去我曾經爭取選台北市長，因為我認為台北市是驅動北台灣發展的關鍵城市」，但很可惜，這幾年功能耗弱，許多建設跟城市的品質也被其它亞洲城市不斷超前。

林佳龍認為，一個市長應該有夢想，雙北市長應該要做同一個夢，一個要讓北台灣人口能夠一起幸福的夢。他過去以台北做樞紐來思考北台灣願景，現在黨既然徵召他參選新北市長，那麼他將帶著更大的動力，要讓新北超越台北。

他說，非常感謝曾經選過新北市長的總統蔡英文信任還有託付，「即便我是這麼難搞，您還是帶著信心把這個重擔交給我」，這就是民進黨的精神，因為有共同目標，所以永遠能團結為台灣，尋找為台灣人民做事的機會。

林佳龍說，首都圈願景的12門課，還少了第13門課，那就是新北要選出願意做夢，願意做事，勇敢承擔的新北市長；他是做事的人，號角響起，他接受民進黨徵召提名，競選新北市市長。

「侯友宜市長，請接下我的戰帖！」林佳龍說，期待新北市「產業大振興、建設大翻新」，2022決戰新北，雙北雙贏。

談到對手侯友宜，林佳龍說，侯友宜一直很神秘，他希望侯友宜趕快宣布參選，大家君子之爭；雖然坊間民調落後，林佳龍說，比賽才開始，大家都期待逆轉勝的比賽才是最精彩，他全力以赴，只有在投票那天選票開出來，才知道輸贏。

對於藍營的圍攻，林佳龍說，對手陣營高規格對待，「很看得起我」。

林佳龍說，他也可以邀請侯友宜，各提3個新北發展的重大政策議題，限時考試，這樣比較有建設性，也比較有趣，而不是母雞講一下，小雞一哄而上，他可以理解國民黨的焦慮，但希望他們「心情放輕鬆一點，打一場高規格、有品質的選戰」。（編輯：翟思嘉）1110713

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