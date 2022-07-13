藍白指陳時中落跑 綠反擊怯戰促君子之爭

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（中央社記者郭建伸、劉冠廷台北13日電）民進黨今天將徵召衛生福利部長陳時中參選台北市長，國民黨批評陳時中落跑，台灣民眾黨立法院黨團諷刺是有始無終。民進黨立法院黨團書記長陳歐珀指出，相關批評陳時中的言論都是怯戰表現，若國民黨很在意，就好好準備，來一場君子之爭。

民進黨今天下午召開中執會，預計徵召陳時中參選台北市長。

國民黨上午召開記者會，列出陳時中防疫期間的10大「不負責任」事件簿。國民黨副秘書長王育敏說，台灣疫情仍持續當中，染疫人數還是超過3萬例，台灣的防疫狀況，是指揮官可以落跑的時間嗎，現在陳時中卻要落跑，奔向自己的政治前程，參選台北市長，這樣的指揮官不是落跑，什麼才是落跑；陳時中日前也說「責任來我就扛」，這也已成為最大的笑話。

王育敏也說，對於陳時中這樣落跑的行為，國民黨要予以譴責，因為防疫當前，人民的生命，高於任何的政治考量。

民眾黨團上午舉行記者會指出，陳時中當然可以轉換跑道，但眼下台灣疫情困局未解，痛批陳時中「有始無終」，並要求交出防疫檢討報告。

民眾黨立委蔡壁如表示，目前每天本土新增病例都還破萬例，陳時中卻喊出「責任來，我就扛」，認為陳時中不顧衛福部長職責，工作做到一半就撒手不管，完全沒有職業道德可言，而指揮中心統籌部署讓基層疲於奔命，陳時中擔任指揮官已很難讓台北市民相信他的行政能力。

民進黨團今天上午舉行輿情回應記者會。陳歐珀指出，民進黨全黨團結，相關批評陳時中的言論都是怯戰表現，若國民黨很在意，就好好準備，來一場君子之爭。

民進黨立委劉世芳表示，陳時中接任指揮中心指揮官已900多天，歷經大大小小戰役，有功勞也有苦勞，民進黨團予以肯定，且願意全黨幫忙輔選。

劉世芳表示，台北市是首都，了解過去防疫政策，一定會站在陳時中的立場替他打氣；陳時中的臉書從參選至今按讚數越來越高，相信陳時中參選台北市禁得起考驗，並提出最好的市政藍圖。（編輯：蘇龍麒）1110713