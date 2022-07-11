藍營批落跑指揮官 陳時中：沒有任期無落跑問題

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（中央社記者黃麗芸台北11日電）民進黨要徵召衛福部長陳時中參選台北市長，遭藍營批「落跑指揮官」。對此，陳時中今天表示，自己處理疫情工作是「盡心盡力、問心無愧」，從事職務沒有任期，並無落跑問題。

民進黨台北市黨部今天辦理執評委就職典禮，包括中央黨部祕書長林錫耀和陳時中都到場參與、民進黨新北市長參選人林佳龍和市黨部主委張茂楠都出席。

媒體會中聯訪詢問，林佳龍臨時缺席，是否因兩人有心結。陳時中表示，自己和林佳龍一點心結都沒有，以前林佳龍擔任交通部長時，兩人都合作愉快，一點心結都沒有，後續也希望和林佳龍合體、拉抬選情。

至於是否會找前副總統陳建仁擔任競選總部主委，陳時中說，這些都在安排中，黨會以雙北最有戰力的前提下，作整體安排。

由於陳時中參選聲明提到「台北市停滯太久」，遭有意參選的台北市副市長黃珊珊批「隔行如隔山」。

陳時中認為，說「停滯太久」是一句充滿不捨的話，也是當一個市民對台北市的不捨，因為台北市值得更好的對待和更多的進步，自己要參選，就是要讓台北市進步得更多。

媒體追問如何看競爭對手、國民黨台北市長參選人蔣萬安批他是「落跑指揮官」。陳時中表示，自己的人生座右銘就是「盡責」，從以前負責助選、輔選工作，任一方面都是盡責的心、盡市民和國民的責，至於當政務官也是義無反顧，希望對國家、社會有所貢獻。

陳時中說，自己從事的職務都是沒有任期，意即自己進入政務官體系是自由業，基本上都沒有固定任期，是根據長官的需要和自己的能力，作最恰如其分的安排，隨時可來、可走，任務到了就接下，任務完成就離開，自己是沒有這個（落跑）問題。

他認為，對於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情工作，自己至少是「盡心盡力、問心無愧」。（編輯：李錫璋）1110711