陳時中參選北市長 陳建仁：為國家帶來更美好未來

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衛福部111年部慶及頒發衛生福利專業獎章暨表揚模範公務人員典禮，12日下午在衛福部舉行，前副總統陳建仁（前右）與衛福部長陳時中（前左）出席。中央社記者王飛華攝 111年7月12日

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（中央社記者沈佩瑤台北12日電）衛福部長陳時中今天鬆口「正在做畢業準備」，近日將請辭參選台北市長。前副總統陳建仁肯定陳時中領導防疫的表現，並表示，當一個人有能力為國家做更好貢獻，應該要支持。

民進黨預計在明天中執會提名並徵召陳時中參選台北市長，今天下午衛福部舉行111年部慶及頒發衛生福利專業獎章暨表揚模範公務人員典禮，陳建仁、陳時中都到場，這是陳時中表態參選後兩人首度公開同台，陳建仁是否擔任陳時中競選總部主委受到關注。

陳時中會前在場外接受媒體聯訪時，陳建仁快步從旁經過，媒體高喊「怎麼看賴清德去日本」、「是否會擔任陳時中競選總部主委」，陳建仁只是微笑說「謝謝」，隨即快步邁入會場。

陳建仁稍後在致詞中談到，最近接受很多國外媒體訪問，常被問到為何台灣在防疫能成功，他告訴對方因為台灣有很好的治理和公民素質，且有很好的領導中心，過去2年半來，行政院指定陳時中擔任中央流行疫情指揮中心指揮官，國外也看到台灣防疫表現傑出。

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陳建仁舉美國國家經濟研究所（National Bureau of Economic Research） 數據指出，2020年10月時，台灣是40個國家中COVID-19（2019冠狀病毒疾病）死亡率最低，且是唯一經濟正成長的國家，顯見防疫和經濟發展都很好，「謝謝時中部長，有你真好」。

他接著話鋒一轉表示，這2年多來辛苦了，他相信每一個人有能力為國家做出更好貢獻時，大家應該要給予支持，帶給國家更美好未來。（編輯：陳清芳）1110712