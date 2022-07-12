更多編輯台推薦新聞：
韋伯望遠鏡捕捉星系清晰影像 拍下138億年前宇宙最古老的光
科技

韋伯望遠鏡捕捉星系清晰影像 拍下138億年前宇宙最古老的光

斯里蘭卡破產供電停擺生活大亂 數據圖表解析經濟崩潰背後原因

斯里蘭卡破產供電停擺生活大亂 數據圖表解析經濟崩潰背後原因

日本高中棒球比賽5局狂轟17支全壘打 82比0破紀錄
運動

日本高中棒球比賽5局狂轟17支全壘打 82比0破紀錄

整理包》安倍晉三遇刺遺體移往增上寺 賴清德赴日弔唁

整理包》安倍晉三遇刺遺體移往增上寺 賴清德赴日弔唁

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
分科測驗歷史中間偏易 明代功過格與現代喜帖對比女性境遇
首頁 / 政治
民進黨
首頁 / 政治

請辭時程和接班人 陳時中：看中執會結果再決定

2022/7/12 11:35（7/12 12:09 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
衛福部長陳時中（前中）12日針對請辭參選時程仍未鬆口，僅說看中執會結果再決定。圖為陳時中11日現身民進黨台北市黨部執評委就職典禮。（中央社檔案照片）
衛福部長陳時中（前中）12日針對請辭參選時程仍未鬆口，僅說看中執會結果再決定。圖為陳時中11日現身民進黨台北市黨部執評委就職典禮。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北12日電）外界關注衛福部長陳時中請辭參選時程，他今天仍未鬆口，僅說看中執會結果再決定，至於接班人選還沒有確定。

衛生福利部長陳時中將代表民進黨參選台北市長，他昨天表示，必須先把防疫階段性任務完成、部長職務交接妥當，人民安心後，才能放心卸任投入選戰。

陳時中今天上午出席衛福部所舉辦「戰疫堡壘」新書發表暨感恩茶會，會前接受媒體聯訪時針對今天是否為畢業典禮表示，這本書是集中檢疫所的辛勞，本來應該在整體疫情結束時出版，這中間大家歷經非常多辛苦和辛勞，儘早出版是給集中檢疫所英雄一些鼓勵，更有力氣往前走。

外界質疑購買疫苗等防疫工作沒有做好。陳時中說，購買疫苗起頭算是早，中間雖經歷波折，但很多國家給予協助把破口補起來，前面口罩外交形成一個善的循環，讓疫苗及時到位。

對於台灣抗病毒藥物的使用，陳時中指出，台灣的使用量達到將近8%，比美國約5%還多，且給藥順暢；另在快篩策略上，一開始以PCR為主，並建立共同採購契約平台，讓有需要的單位可以合理價格購買快篩，到了4月多有大量需求時，立即跟羅氏、亞培兩家廠商大量採購，讓後續的快篩實名制能順利上路。

民進黨預計13日徵召陳時中出戰台北，外界關注陳時中請辭時程。他說，看中執會結果，等有決定再決定。

有醫師認為Omicron新亞型變種病毒BA.4、BA.5國內恐破萬例。陳時中說，無論他在與否，都有堅強醫藥界當後盾，根據科學事實做到最好，不過他仍沒鬆口接班人選，只說還沒找好。

醫福會執行長王必勝會前接受媒體聯訪時則澄清，今天活動不是部長的疫情「畢業典禮」，而是為了紀錄防疫人員的辛苦，原本「戰疫堡壘」新書發表會預計幾個月前就要發表，但因疫情檢疫所工作還未告段落，才延後到最近這個時間點發布。（編輯：方沛清）1110712

延伸閱讀
何時請辭投入選戰 陳時中：防疫任務完成才能卸任指揮中心一級開設規模是否調降 莊人祥：政院會做最好安排林佳龍選新北：戰場在哪我就在哪 與陳時中並肩作戰參選起手式？陳時中一早陪蘇貞昌視察台北市社宅案傳陳時中選北市 綠：人選適當時機成熟隨時徵召
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
陳時中競選台北市長團隊成形 擬邀陳建仁任主委