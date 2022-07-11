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指揮中心一級開設規模是否調降 莊人祥：政院會做最好安排

2022/7/11 15:44（7/11 16:07 更新）
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中央流行疫情指揮中心指揮官接班人、一級開設規模是否調降等議題受關注，發言人莊人祥11日表示，行政院會做最好安排。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北11日電）衛福部長陳時中昨天受徵召競選台北市長，中央流行疫情指揮中心指揮官接班人、一級開設規模是否調降等議題受關注，發言人莊人祥今天表示，行政院會做最好安排。

民進黨主席蔡英文昨天召開選舉對策委員會，選對會一致同意，建議徵召陳時中參選台北市長，提交7月13日中執會，進行徵召提名作業。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，近期Omicron新亞型變種病毒BA.5變異株已於美國、英國、法國、德國等歐美多國成為主流株，造成疫情快速回升。今天下午疫情記者會中，有媒體提問，陳時中參選台北市長後，下任指揮中心指揮官人選條件，是否同樣由新任衛福部長兼任。

對此，莊人祥表示，中央流行疫情指揮中心現階段仍是一級開設，按照規定，指揮官由行政院指派，陳時中離任時間，同樣由行政院決定，至於外界關心的指揮中心開設層級是否調降，行政院同樣會做最好安排。（編輯：張雅淨）1110711

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