陳時中參選北市長 吳思瑤任競選總幹事可能性高

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（中央社記者沈佩瑤台北12日電）衛福部長陳時中將參選台北市長，他今天說，有關競選團隊會請益前副總統陳建仁意見，由立委吳思瑤出任競選總幹事「成分高」。至於接棒衛福部長人選，他僅說：「薛瑞元是我好兄弟。」

民進黨預計明天在中執會上提名並徵召衛生福利部長陳時中參選台北市長，各界關切前副總統陳建仁是否擔任其競選總部主委，並傳出民進黨立委吳思瑤將出任競選總幹事。

衛福部今天下午舉行111年部慶及頒發衛生福利專業獎章暨表揚模範公務人員典禮，陳建仁、陳時中都到場，這也是陳時中表態將參選台北市長後兩人首度公開同台。

陳時中會前接受聯訪時表示，衛福部在民國102年改組以來，只有去年因為COVID-19疫情暫停部慶活動，今年如期舉辦，非常有意義。

陳時中今天行程滿檔，上午衛福部新書發表、下午又來頒獎。他直言，事實上是在做畢業準備，原本擔心外界跟選舉有所聯想，但考慮證書、獎章都已準備好，若延期又要重新印製不恰當，所以趁現在把該做的事情做完。

各界關注請辭時程和接任人選。陳時中沒有鬆口，強調提名才剛決定，很多事情要商量，尚未完全定案，但吳思瑤出任競選總幹事的「成分比較高」。

被問及是否邀請陳建仁擔任其競選總部主委，陳時中說，常常在溝通，一方面在整個競選團隊形成時，一定會跟陳建仁請益，但在什麼位置，要尊重陳前副總統。

有關是否由衛福部政務次長薛瑞元接棒衛福部長。陳時中沒有正面回應，只說薛瑞元這幾年和他一起打拚，不管在健保、長照等業務都有很大貢獻，「他是我的好兄弟」。

媒體追問是否做好投入下一個身分準備。陳時中表示，要開始積極準備，這5年多在衛生方面，盡了很多力氣，很多方向都已經訂定出來，接下來市政是完全不同領域，要學的地方還很多。（編輯：張雅淨）1110712