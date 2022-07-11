陳時中選北市長 林錫耀：陳建仁必扮選戰關鍵角色

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（中央社記者黃麗芸台北11日電）民進黨徵召衛福部長陳時中參選台北市長，各界關切前副總統陳建仁是否擔任其競選總部主委。民進黨秘書長林錫耀今天說，將交未來選舉團隊決定，陳建仁必定扮演選戰關鍵角色。

民進黨台北市黨部今天辦理執評委就職典禮，包括林錫耀、陳時中和市黨部主委張茂楠都出席。

林錫耀會前接受媒體聯訪時表示，黨內選對會昨天已經一致通過建議徵召陳時中和前交通部長林佳龍參選雙北市長，未來如何輔選雙北作戰，認為人選對了就是最重要和最根本的重點，必定會讓兩人並肩作戰、雙北雙箭頭、互相呼應，提出對雙北城市發展的最好願景和策略。

同時，結合全黨從中央到地方一致協力，相信如此團結精神，必定可以贏得雙北市民支持。

針對林佳龍是否因心結未解而缺席活動？林錫耀說「沒有這回事」，因為今天是台北市黨部執評委交接活動，理所當然是邀請陳時中，明天新北市黨部交接也只邀請林佳龍，並無心結傳言，是毫無事實、空穴來風。

林錫耀指出，雙北後續將打團體戰，因其為首都圈和共同生活圈，未來雙北，甚至基隆和桃園都可能會聯合作戰，競選團隊和黨中央要進一步籌謀。

談到陳時中被批「落跑指揮官」，林錫耀認為，陳時中這兩年多、900多個日子都是夙夜匪懈，全力領導COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫團隊，且和全國民眾都有深厚感情，如今疫情趨緩且將邁入正常生活步調，陳時中的階段性任務已告成，接下來要承擔更艱鉅的挑戰，並無所謂落跑問題。

林錫耀表示，在野黨先前不斷批評陳時中且要他下台，現在陳時中要參選又說落跑，這兩者論調是互相衝突的，所以不必理會這些政治口水，陳時中是好的部長、未來也是好的市長。

關於媒體問到是否會請前副總統陳建仁擔任陳時中競總主委？林錫耀說，陳建仁是醫界人士所敬仰的前輩，是眾所期待的重量級人選，但是否邀請他擔任選舉職務，則必須由未來的選舉團隊決定，但可料定的是「陳建仁必定在這次選戰扮演非常關鍵的重要角色」。

林錫耀隨後上台致詞表示，今天大家齊聚一堂，期許年底市長和議會選戰要獲得最大勝利，這兩年多來各界都在關心防疫問題，黨中央也全力協助，陳時中長期不分日夜致力防疫工作，「關關難過關關過」，如今疫情趨緩，大家逐漸可以邁向正常生活，這就是陳時中領導的防疫團隊所做最大貢獻。

他指出，面對參選北市的更艱鉅任務，陳時中僅說「責任來了、我就承擔」，連吭一聲都沒有，如此好的防疫指揮官具高超領導能力、好的政策規劃能力和執行力，相信能引領未來首都更進一步發展，讓台灣走向國際的最好市長，希望大家團結起來當其分身，將陳時中之前被冤枉、抹黑和委屈部分討回來，還給陳時中一個公道，就是給台北市更好的未來。

陳時中隨後上台也表示，談到選舉，自己真的是個門外漢，首次參選可能經驗不夠，但是誠意滿分，同黨市議員參選人是自己最好的老師，認為選舉是要盡責、其次是誠心、最後則是努力，「嘴說沒效、做最重要」，希望爭取市民肯定，自己也會虛心受教、檢討，希望台北市會越來越好。

他說，今天的活動是起手式，台北市黨部一定會是最好的後盾，期許大家一起努力、爭取市民支持。

全場最後齊聲高喊「民進黨加油、陳時中凍蒜、市長勝選、議員全壘打」。（編輯：李錫璋）1110711