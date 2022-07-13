獲徵召選北市 陳時中：首都市長應做稱職協調者

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民進黨13日在中央黨部召開「雙北雙箭頭 攜手向前走」台北及新北市長提名記者會，黨主席蔡英文（中）與台北市長被提名人陳時中（左）、新北市長被提名人林佳龍（右）合影，不過蔡英文發現3人手勢不一致，隨後並提醒陳時中。中央社記者吳家昇攝 111年7月13日

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（中央社記者溫貴香、葉素萍台北13日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天表示，責任來了就全力以赴，首都市長應該要做一個稱職的協調者，不能獨善其身，要跟中央攜手合作，也要跟周邊城市協調共好，把區域聯合治理的理念落實到施政細節，首都格局才能實現。

民進黨下午中執會通過徵召衛福部長陳時中參選台北市長、前交通部長林佳龍參選新北市長後，召開「雙北雙箭頭，攜手向前走」記者會；黨主席蔡英文與林佳龍、陳時中、黨秘書長林錫耀高喊加油、當選等口號。

陳時中日前聲明提到「台北市停滯太久」，他今天說，這兩天講到「不捨或停滯」，並沒有要指責任何人，台北可以更好，台北錯失很多機會，不捨之心油然而生，希望藉由參選，為大家付出、讓大家能夠共生共榮。

他說，這幾年台灣的GDP成長非常快速，可是與鄰近城市比較，不論東京、首爾或泰國，總覺得差人家一些，看不到光榮感，很多人問那台北呢？台北是不是值得多做一些、多努力一些，讓台北更好。

陳時中表示，世界看到台灣，世界也會看到台北，而台北要用什麼面貌向世界展現；這幾年台北停頓，讓人有些不捨，在不捨之中，他必須盡責，不是只有嘴巴講不捨、不好，而是雙北要什麼、雙北能做什麼，才能讓世界看到台灣的好。

陳時中說，不只要讓台北好，台北資源最多，台北是區域發展的火車頭，首都市長應該要做一個稱職的協調者，不能只是獨善其身，除了要跟中央攜手合作，也要跟周邊的城市協調共好，把區域聯合治理的理念落實到施政的細節，首都格局才能實現。

為了達成這樣的方向與夢想，陳時中表示，他相信由他與林佳龍來做，最能夠把這件事情做好，讓台北能夠更好、讓雙北能夠共好。

他說，選對會建議徵召以來，受到很多支持者的鼓勵，網路聲量看起來也不錯，但民意如流水，聲量僅一時，接下來要爭取更多選民認同，把聲量化成選票。

他說，前幾天在聲明中說「責任來，我就扛」，現在責任來了就一定全力以赴，他的參選不是為了只是贏，台北市值得更好，他是有理念、有執行力、有協調力，更重要是對自己的家園有一份熱情，距離選舉剩下短短幾個月，一定全力以赴，讓台北成為首都圈的領頭羊，成為耀眼的世界城市。

有民調顯示，陳時中領先對手蔣萬安；陳時中受訪時表示，民調高高低低，高一點，對團隊是激勵、更有力量往前走。

媒體問到，台北市長柯文哲以「還好沒吃早餐」酸陳時中的防疫政策。陳時中說，這是高規格的選戰，首都市長選舉太多揶揄、諷刺大可不必。

另外，有媒體人提出照片，要陳時中為2014年挺過柯文哲道歉。陳時中說，民主政治每次選擇後續都要負責，柯文哲後來表現可能不如希望，但是要為此道歉，「我覺得也沒有必要」，柯文哲仍很努力在做，民主政治就是一次一次的選擇，讓社會越來越進步。（編輯：謝佳珍）1110713