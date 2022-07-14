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陳時中揮別內閣 蘇貞昌祝福盼贏得支持讓台北更好

2022/7/14 12:34（7/14 13:14 更新）
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獲民進黨提名參選台北市長的衛福部長陳時中14日上午赴行政院出席院會，下車時轉頭看了一下守候的媒體。中央社記者鄭清元攝 111年7月14日
獲民進黨提名參選台北市長的衛福部長陳時中14日上午赴行政院出席院會，下車時轉頭看了一下守候的媒體。中央社記者鄭清元攝 111年7月14日
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（中央社記者賴于榛台北14日電）衛福部長陳時中將告別內閣，行政院長蘇貞昌今天表示，陳時中是一個有理想、會擘劃、善溝通、能貫徹的好部長，現在要為台北市做出貢獻、讓台北更好，祝福他能贏得支持、達成願望。

陳時中上午參加最後一次行政院會，行政院發言人羅秉成主持政院會後記者會時轉述，蘇貞昌會中請陳時中發表感言，隨後表示非常感謝陳時中擔任衛福部長5年5個多月，是25年來任期最長的部長，除帶領衛福部，也在疫情爆發後擔任指揮官，疫情指揮中心成立至今天已達907天。

蘇貞昌說，在陳時中帶領全國防疫團隊以及民眾合作下，台灣曾創下連續253天本土零確診紀錄，這是全球最長紀錄，在疫情一波波情況下，陳時中始終團結民心、突破各種困難，讓疫情衝擊降到最小，非常不簡單。

蘇貞昌也說，衛福部的工作從小顧到老，陳時中大力擘畫、支持推動，從預算、法令、政策到計劃都非常到位，如育兒預算、長照預算皆成長，不孕症補助範圍擴大，擴大租金補貼專案對婚育家庭弱勢也有照顧。

他表示，陳時中是一個有理想、會擘劃、善溝通、能貫徹的好部長，從中央和各部會團結合作，從小顧到老、從健康到溫暖，都可看出陳時中有能力、熱忱與理想。

蘇貞昌說，現在陳時中要為台北市做出貢獻，讓台北更好、展開大步向前，與國際有更多往來，讓世界看見台北市，祝福陳時中贏得支持、達成願望，也謝謝陳時中這段時間和團隊的努力。（編輯：林淑媛）1110714

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