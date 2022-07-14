類衛星載具火箭首次升空 蘇貞昌：產業里程碑

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（中央社記者賴于榛台北14日電）台灣首枚類衛星載具火箭10日在屏東旭海成功升空。行政院長蘇貞昌今天表示，這是台灣發展自主火箭技術令人振奮時刻，也是台灣發展太空產業的里程碑。

科技部在屏東縣旭海村設置短期科研火箭發射場域，陽明交大前瞻火箭研究中心（ARRC）在10日首次發射活動中，成功完成台灣首枚類衛星載具火箭升空任務。科技部表示，HTTP-3A火箭研製由ARRC設計製造兩節式、具飛行導航控制能力的混合式燃料探空火箭，為類衛星載具，飛行高度的目標是100公里。

科技部今天也赴行政院會報告「旭海火箭研發成果」，行政院發言人羅秉成主持政院會後記者會時轉述，蘇貞昌聽取報告後指出，這次在旭海場域發射火箭，代表了3個第一。

蘇貞昌說，這包括發展全球第一個直驅推力向量控制技術的混合式火箭；全國第一支自製的具自主導航控制能力混合式火箭成功飛行；以及台灣在首座火箭發射場域啟用後，第一次發射探空火箭。

蘇貞昌表示，太空產業是台灣「六大核心戰略產業」之一，台灣不僅已具備衛星與火箭的自主研製能量，也有非常堅實的半導體、資通訊等產業基礎，足以支援太空產業發展。

他說，旭海發射場域已開放科研團隊使用，後續仍請科技部偕同交通部、財政部國產署、內政部、環保署、原民會等相關部會，藉由本次發射經驗，加速完善現場設備及環境安全，以利台灣太空產業的發展。

蘇貞昌也感謝陽明交大前瞻火箭研究中心、國家太空中心、科技部以及各有關單位長年的投入、堅持與努力，蓄積頂尖的技術能量，還有永不放棄「離開地球」的頑固與熱情，才有今天的順利成功，實屬不易。

他表示，政府一定會繼續大力支持國家太空科技發展，隨著太空發展所需預算、基礎設施及相關法制、產業鏈逐步到位，後續請科技部持續督導國家太空中心，積極提升太空科技能量，並在此基礎上，持續推動太空技術與產業發展，培育太空科技人才，早日實現「把台灣的國力打上太空」的願景。（編輯：林興盟）1110714