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蘇貞昌：金門大橋10月通車 展現建跨海橋梁實力

2022/7/14 15:22（7/14 16:33 更新）
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金門大橋西起烈嶼鄉湖埔路，東至金寧鄉湖下慈湖路，全線5.4公里，其中跨海橋段長4.8公里。目標10月中旬通車。（中央社檔案照片）
金門大橋西起烈嶼鄉湖埔路，東至金寧鄉湖下慈湖路，全線5.4公里，其中跨海橋段長4.8公里。目標10月中旬通車。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北14日電）耗時12年，金門大橋目標10月中旬通車。行政院長蘇貞昌今天表示，金門大橋工程艱鉅，感謝部會合作，協助廠商將工程完成，同時向世界展現，台灣具備興建大型跨海橋梁的工程實力。

交通部今天在行政院會報告金門大橋計畫執行情形，根據簡報內容，金門大橋為台灣首座大規模跨海大橋，地處金門本島及烈嶼之間，全長約5.4公里，其中約4.77公里位於海上，以百年大橋年限設計；橋梁結構預計22日合龍，並以10月中旬通車為目標。

行政院發言人羅秉成主持政院會後記者會時轉述，蘇貞昌聽取報告後指出，金門跨海大橋來到最後完工階段，預計10月通車，未來開車經過這個跨海大橋只要5分鐘。

蘇貞昌說，為了這短短5分鐘，政府花了12年時間，投入了近新台幣100億元預算。

他表示，可以看出總統蔡英文對金門的照顧用心用力，政府建設不問本島、離島，不問哪一縣、哪一市，不只拿出國家資源，而且用最實際的行動貫徹執行，哪怕再大的困難，用12年這麼久的時間，都還是要克服困難。

蘇貞昌也說，金門大橋工程艱鉅、與海爭道，海象變化劇烈、強勁海流與強大東北季風，海上物料運補、高空節塊吊裝作業都非常困難，工程人員在嚴酷克難的海上工作環境中施工，還要在堅硬的花崗岩海床上打入超過530支基樁。

蘇貞昌表示，這個工程在2016年6月與前標廠商解約後，台灣各界尤其金融業一度對工程信心不足，以致於2016年底重新發包後，得標廠商初期資金取得困難，因此他特別感謝得標廠商沒有放棄並勇敢承擔，將工程完成，這種台灣營造界堅持到底的不服輸精神，讓人十分敬佩。

蘇貞昌也肯定交通部、高公局的努力，積極解決各項問題，也會同工程會、經濟部、勞動部等相關部會，全力協助承包商自國外專案引進大型施工船舶、機具與勞工，讓艱鉅工程得以即將完工，同時也向世界展現，台灣已具備興建大型跨海橋梁的工程實力。（編輯：林興盟）1110714

金門大橋是台灣第一座採用預鑄工法的長跨距海上橋梁工程，深槽區主邊橋上構預鑄節塊共有376塊，去年12月在高雄興達港預鑄場區生產，最後一船預鑄節塊今年6月29日運抵大橋工區。（中央社檔案照片）
金門大橋是台灣第一座採用預鑄工法的長跨距海上橋梁工程，深槽區主邊橋上構預鑄節塊共有376塊，去年12月在高雄興達港預鑄場區生產，最後一船預鑄節塊今年6月29日運抵大橋工區。（中央社檔案照片）
圖為金門大橋3月施工情況。（中央社檔案照片）
圖為金門大橋3月施工情況。（中央社檔案照片）
連接金門本島和烈嶼鄉的金門大橋預計9月底完工、10月底通車，施工單位6月21日晚間進行其中一塔全彩LED投射燈效果測試，七彩絢麗燈光在夜間閃爍，讓民眾驚呼連連。（金門縣政府工務處提供）
連接金門本島和烈嶼鄉的金門大橋預計9月底完工、10月底通車，施工單位6月21日晚間進行其中一塔全彩LED投射燈效果測試，七彩絢麗燈光在夜間閃爍，讓民眾驚呼連連。（金門縣政府工務處提供）
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